Глава МИД Чехии прибыл в Украину с важным сигналом
Киев • УНН
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прибыл в Украину с шестым визитом. Он заверил в неизменной поддержке Украины в борьбе против российской агрессии.
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прибыл с шестым визитом в Украину и заверил, что его страна продолжит поддерживать украинцев в борьбе против российской агрессии. Об этом чешский министр написал в соцсети Х в понедельник, передает УНН.
Детали
Глава МИД Чехии Ян Липавский прибыл в Украину с четким политическим сигналом. По его словам, позиция Праги по поддержке Киева остается неизменной и принципиальной.
"В свою шестую поездку по Украине я приехал с четким сообщением - Чехия не откажется от поддержки украинцев в борьбе против российского агрессора", - заявил Липавский.
Чехия с первых дней полномасштабного вторжения россии активно оказывает Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также продвигает санкционное давление на москву в рамках ЕС.
Визит Липавского происходит на фоне продолжающихся боев и дипломатических усилий Украины по укреплению международной коалиции против российской агрессии.
Напомним
Опрос в Чехии показывает рост усталости от украинских беженцев, хотя большинство поддерживает их пребывание. 58% считают, что страна приняла слишком много беженцев, но 52% поддерживают предоставление убежища.