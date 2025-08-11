$41.390.07
48.190.08
ukenru
07:41 • 29393 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
06:00 • 54674 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
05:15 • 59260 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 50120 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
9 августа, 14:11 • 103259 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 183464 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 126280 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 292240 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 163355 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 374542 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Глава МИД Чехии прибыл в Украину с важным сигналом

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прибыл в Украину с шестым визитом. Он заверил в неизменной поддержке Украины в борьбе против российской агрессии.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский прибыл с шестым визитом в Украину и заверил, что его страна продолжит поддерживать украинцев в борьбе против российской агрессии. Об этом чешский министр написал в соцсети Х в понедельник, передает УНН.

Детали

Глава МИД Чехии Ян Липавский прибыл в Украину с четким политическим сигналом. По его словам, позиция Праги по поддержке Киева остается неизменной и принципиальной.

"В свою шестую поездку по Украине я приехал с четким сообщением - Чехия не откажется от поддержки украинцев в борьбе против российского агрессора", - заявил Липавский.

Чехия с первых дней полномасштабного вторжения россии активно оказывает Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь, а также продвигает санкционное давление на москву в рамках ЕС.

Визит Липавского происходит на фоне продолжающихся боев и дипломатических усилий Украины по укреплению международной коалиции против российской агрессии.

Напомним

Опрос в Чехии показывает рост усталости от украинских беженцев, хотя большинство поддерживает их пребывание. 58% считают, что страна приняла слишком много беженцев, но 52% поддерживают предоставление убежища.

Степан Гафтко

политикаНовости Мира
Прага
Ян Липавский
Европейский Союз
Чешская Республика
Украина
Киев