Голова МЗС Чехії прибув до України з важливим сигналом
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув з шостим візитом до України і запевнив, що його країна продовжить підтримувати українців у боротьбі проти російської агресії. Про це чеський міністр написав у соцмережі Х у понеділок, передає УНН.
Деталі
Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський прибув до України з чітким політичним сигналом. За його словами, позиція Праги щодо підтримки Києва залишається незмінною та принциповою.
"На свою шосту поїздку Україною я приїхав із чітким повідомленням - Чехія не відмовиться від підтримки українців у боротьбі проти російського агресора", - заявив Ліпавський.
Чехія з перших днів повномасштабного вторгнення росії активно надає Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу, а також просуває санкційний тиск на москву в межах ЄС.
Візит Ліпавського відбувається на тлі триваючих боїв та дипломатичних зусиль України щодо зміцнення міжнародної коаліції проти російської агресії.
Нагадаємо
Опитування в Чехії показує зростання втоми від українських біженців, хоча більшість підтримує їхнє перебування. 58% вважають, що країна прийняла забагато біженців, але 52% підтримують надання притулку.