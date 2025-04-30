Зеленский может приехать в Чехию 4 мая - СМИ
Киев • УНН
Президент Чехии Петр Павел в воскресенье планирует принять главу иностранного государства. По данным СМИ, это может быть Владимир Зеленский с женой.
Президент Чехии Петр Павел в воскресенье, 4 мая, может принять Президента Украины Владимира Зеленского с необъявленным визитом. Об этом сообщает издание Seznam Zprávy, передает УНН.
Детали
Как сообщает издание, президент Чехии Петр Павел в воскресенье планирует принять "главу иностранного государства, однако, кто именно это будет не сообщается".
Источники издания отмечают, что это может быть Президент Украины Владимир Зеленский. По данным издания, Зеленский планирует прибыть вместе с женой Еленой.
"Ожидается, что с Зеленским также встретятся премьер-министр Петр Фиала и министр иностранных дел Ян Липавский. Однако власти не хотят заранее подтверждать или комментировать этот визит", - пишет издание.
В администрации президента Чехии заявили, что более подробная информация будет опубликована в воскресенье.
Напомним
В марте президент Чехии Петр Павел приезжал в Украину.