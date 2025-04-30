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Зеленський може приїхати в Чехію 4 травня - ЗМІ

Київ • УНН

 • 4070 перегляди

Президент Чехії Петр Павел у неділю планує прийняти главу іноземної держави. За даними ЗМІ, це може бути Володимир Зеленський з дружиною.

Зеленський може приїхати в Чехію 4 травня - ЗМІ

Президент Чехії Петр Павел у неділю, 4 травня, може прийняти Президента України Володимира Зеленського з неоголошеним візитом. Про це повідомляє видання Seznam Zprávy, передає УНН.

Деталі

Як повідомляє видання, президент Чехії Петр Павел у неділю планує прийняти "главу іноземної держави, однак, хто саме це буде не повідомляється".

Джерела видання зазначають, що це може бути Президент України Володимир Зеленський. За даними видання, Зеленський планує прибути разом з дружиною Оленою.

"Очікується, що із Зеленським також зустрінуться прем'єр-міністр Петр Фіала та міністр закордонних справ Ян Ліпавський. Однак влада не хоче заздалегідь підтверджувати чи коментувати цей візит", - пише видання.

В адміністрації президента Чехії заявили, що більш детальна інформація буде опублікована в неділю.

Нагадаємо

У березні президент Чехії Петр Павел приїжджав до України.

Антоніна Туманова

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