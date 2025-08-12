$41.450.06
Эксклюзив
09:50
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
09:30
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
08:17
"Инфильтрация не означает получение контроля над территорией": ОТГ "Донецк" заявила об оборонительных боях и уничтожении просачивающегося врага
06:06
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
09:50
11 августа, 16:37
Украина назвала эффективные инструменты принуждения путина к серьезным переговорам

Киев • УНН

 1058 просмотра

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что повышение цены агрессии для рф является ключевым инструментом для принуждения путина к серьезным переговорам. Украина нуждается в лидерстве США для действенной архитектуры безопасности и осознания россией тщетности ее стратегических целей.

Украина назвала эффективные инструменты принуждения путина к серьезным переговорам

Среди эффективных инструментов принуждения российского диктатора владимира путина к серьезным переговорам является повышение цены для рф дальнейшего ведения агрессии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с чешским коллегой Яном Липавским, передает УНН.

Детали

Из наиболее эффективных инструментов принуждения путина к серьезным переговорам, а не имитации переговоров, является повышение цены дальнейшего ведения агрессии для россии. Это достигается через санкции, через нашу самодостаточность, через наращивание наших оборонных способностей. Мы благодарны за это нашим европейским партнерам. Я все больше вижу осознание и понимание того, что ответственность за нашу безопасность прежде всего в наших руках

- сказал Сибига.

Министр подчеркнул, что Украина нуждается в лидерстве США.

Мы нуждаемся в лидерстве США для того, чтобы эта система будущей архитектуры безопасности была действенной. И что важно, чтобы остановить эту войну нужно, чтобы российская сторона четко осознавала, что она не достигнет своих стратегических целей на территории Украины, что это бесполезно, что эта цена дальнейшей агрессии будет для них расти с каждым днем

- заявил Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что рф должна понимать последствия дальнейшего ведения агрессии.

Здесь важна роль наших европейских партнеров в укреплении Украины, укреплении наших оборонных способностей, в укреплении наших способностей производить оружие. Чтобы условно говоря, атакуя гражданские города враг понимал, что нанося массированный удар будут последствия для его военной машины, что будет ответ украинской стороны

- сказал Сибига.

Что Путин хочет от Трампа на саммите на Аляске: между дипломатией и геополитикой11.08.2025, 17:43 • 3286 просмотров

Дополнение

Сибига заявил, что россия должна сказать четкое "да" для перемирия в воздухе, на суше и на море, что откроет дорогу к дальнейшим мирным переговорам для приближения справедливого мира для Украины.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определенный обмен территориями".

Также Трамп заявлял, что сможет оценить перспективы соглашения с главой рф владимиром путиным "в течение первых двух минут" встречи.

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Ян Липавский
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина