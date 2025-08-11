Что Путин хочет от Трампа на саммите на Аляске: между дипломатией и геополитикой

Первый за почти два десятилетия официальный визит Владимира Путина в США, который состоится на саммите с Дональдом Трампом на Аляске, стал символической площадкой для обсуждения сложных геополитических вопросов.

Кремль пытается сохранить коммуникацию с Вашингтоном, избежать новых санкций и искать дипломатические пути разрешения войны в Украине, не уступая своим территориальным амбициям.

Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Саммит на Аляске, месте с богатой историей взаимоотношений между Россией и США, становится символом современной дипломатии Кремля. В отличие от мирного 19-го века соглашения о продаже Аляски, нынешние события напоминают, что границы – не всегда неизменная категория, а территория может стать инструментом в больших политических играх.

Несмотря на значительные военные успехи России на востоке Украины и давление на украинские города, аналитики сходятся во мнении, что Путин не готов идти на компромиссы или ослаблять свои максималистские требования.

Главная задача для него – поддерживать открытый канал связи с Дональдом Трампом, чтобы не терять интерес американского лидера, который уже выражал разочарование действиями Москвы.

После визита спецпредставителя США Стива Виткофа в Москву и близости сроков для прекращения огня или введения санкций, произошла неожиданная смена настроений. Россия получила первое за 18 лет официальное приглашение в США, что свидетельствует о взаимной готовности обеих сторон найти дипломатический выход. Эксперты считают, что и Путин, и Трамп оказались в ситуации, где каждый стремится сохранить лицо и не казаться слабым.

Отсутствие на встрече украинской стороны является долгожданной "победой" Кремля, который не делает существенных уступок в своих ключевых требованиях: отказе Украины от НАТО, демилитаризации и выводе войск с части оккупированных территорий. Такие условия эксперты называют "политической выгодой" для Путина без значительных потерь.

Для Украины же эта встреча – сигнал трех главных вызовов:

стремление Кремля выйти из международной изоляции;

попытка представителей власти РФ избежать новых санкций;

использовать дипломатическую площадку для достижения целей, которые не удаются на поле боя.

Тем временем на фронте российские войска продолжают наступательные операции, захватывая сотни квадратных километров территории и пытаясь окружить стратегически важные города.

Экономическая ситуация РФ также ухудшается: снижение доходов от энергоресурсов и новые американские тарифы на российскую нефть усиливают давление на Кремль.

Однако, по мнению экспертов, эти проблемы пока не меняют позиции Путина по войне. Для него санкции – это следствие раздражения Трампа, а не реальная угроза.

Основная забота российского президента – удержать внимание и поддержку со стороны бывшего американского лидера. Встреча на Аляске, несмотря на все противоречия, стала дипломатической победой для Путина, который демонстрирует свою влиятельность и стремление перераспределить мировые сферы влияния при поддержке Трампа и Китая.

В то же время перспектива длительной замороженной конфронтации, подобной корейскому перемирию, кажется все более реальной. - пишет издание.

Украина и ее союзники настаивают на прекращении огня как предпосылке для переговоров, однако на фоне событий на поле боя и политических амбиций Кремля, мир пока остается недостижимым.

