Что Путин хочет от Трампа на саммите на Аляске: между дипломатией и геополитикой

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
14:46 • 7150 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 43868 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 66813 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 47793 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 107639 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 116803 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 100981 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 71093 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 119869 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 210118 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
6.5м/с
47%
752мм
Популярные новости
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT11 августа, 06:46 • 98109 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине11 августа, 08:11 • 38893 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 57464 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения10:29 • 40579 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 47610 просмотра
публикации
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 7148 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 43866 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 48134 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 57996 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 66812 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Андрій Єрмак
Радослав Сикорский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Польша
Реклама
УНН Lite
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 43866 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 95370 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 210115 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 359017 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 261441 просмотра
Актуальное
Хранитель
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Холм
Пистолет

Что Путин хочет от Трампа на саммите на Аляске: между дипломатией и геополитикой

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Владимир Путин впервые за 18 лет посетит США для саммита с Дональдом Трампом на Аляске. Кремль стремится избежать новых санкций и ищет дипломатические пути разрешения войны в Украине.

Что Путин хочет от Трампа на саммите на Аляске: между дипломатией и геополитикой

Первый за почти два десятилетия официальный визит Владимира Путина в США, который состоится на саммите с Дональдом Трампом на Аляске, стал символической площадкой для обсуждения сложных геополитических вопросов.

Кремль пытается сохранить коммуникацию с Вашингтоном, избежать новых санкций и искать дипломатические пути разрешения войны в Украине, не уступая своим территориальным амбициям.

Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Саммит на Аляске, месте с богатой историей взаимоотношений между Россией и США, становится символом современной дипломатии Кремля. В отличие от мирного 19-го века соглашения о продаже Аляски, нынешние события напоминают, что границы – не всегда неизменная категория, а территория может стать инструментом в больших политических играх.

Несмотря на значительные военные успехи России на востоке Украины и давление на украинские города, аналитики сходятся во мнении, что Путин не готов идти на компромиссы или ослаблять свои максималистские требования.

Главная задача для него – поддерживать открытый канал связи с Дональдом Трампом, чтобы не терять интерес американского лидера, который уже выражал разочарование действиями Москвы.

После визита спецпредставителя США Стива Виткофа в Москву и близости сроков для прекращения огня или введения санкций, произошла неожиданная смена настроений. Россия получила первое за 18 лет официальное приглашение в США, что свидетельствует о взаимной готовности обеих сторон найти дипломатический выход. Эксперты считают, что и Путин, и Трамп оказались в ситуации, где каждый стремится сохранить лицо и не казаться слабым.

Отсутствие на встрече украинской стороны является долгожданной "победой" Кремля, который не делает существенных уступок в своих ключевых требованиях: отказе Украины от НАТО, демилитаризации и выводе войск с части оккупированных территорий. Такие условия эксперты называют "политической выгодой" для Путина без значительных потерь.

Для Украины же эта встреча – сигнал трех главных вызовов:

  • стремление Кремля выйти из международной изоляции;
    • попытка представителей власти РФ избежать новых санкций;
      • использовать дипломатическую площадку для достижения целей, которые не удаются на поле боя.

        Тем временем на фронте российские войска продолжают наступательные операции, захватывая сотни квадратных километров территории и пытаясь окружить стратегически важные города. 

        Экономическая ситуация РФ также ухудшается: снижение доходов от энергоресурсов и новые американские тарифы на российскую нефть усиливают давление на Кремль.

        Однако, по мнению экспертов, эти проблемы пока не меняют позиции Путина по войне. Для него санкции – это следствие раздражения Трампа, а не реальная угроза.

        Основная забота российского президента – удержать внимание и поддержку со стороны бывшего американского лидера. Встреча на Аляске, несмотря на все противоречия, стала дипломатической победой для Путина, который демонстрирует свою влиятельность и стремление перераспределить мировые сферы влияния при поддержке Трампа и Китая.

        В то же время перспектива длительной замороженной конфронтации, подобной корейскому перемирию, кажется все более реальной.

         - пишет издание. 

        Украина и ее союзники настаивают на прекращении огня как предпосылке для переговоров, однако на фоне событий на поле боя и политических амбиций Кремля, мир пока остается недостижимым.

        Напомним

        Европейские лидеры настаивают на консультациях с Трампом, чтобы определить "красные линии" Европы перед его встречей с Путиным на Аляске. Обсуждение будет касаться войны в Украине и возможного прекращения огня.

        Степан Гафтко

        политикаНовости Мира
        Аляска
        Financial Times
        НАТО
        Вашингтон
        Дональд Трамп
        Китай
        Соединённые Штаты
        Украина