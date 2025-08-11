Лідери ЄС наполягають на консультаціях з Трампом перед зустріччю з путіним щодо війни в Україні - ЗМІ
Київ • УНН
Європейські лідери наполягають на консультаціях з Трампом, щоб визначити "червоні лінії" Європи перед його зустріччю з Путіним на Алясці. Обговорення стосуватиметься війни в Україні та можливого припинення вогню.
Європейські лідери, які заявляють, що росія є екзистенційною загрозою для їхнього континенту, наполягають на консультаціях із президентом США Дональдом Трампом, щоб позначити "червоні лінії" Європи до його зустрічі з главою кремля володимиром путіним для обговорення війни в Україні в п'ятницю на Алясці, повідомляє The Guardian, пише УНН.
Деталі
Заклик до офіційних консультацій - один із очікуваних результатів екстреної віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, скликаної у понеділок очільницею зовнішньополітичного відомства ЄС Каєю Каллас. Очікується, що на зустрічі також буде висунута вимога до росії погодитись на припинення вогню та провести переговори з Президентом України Володимиром Зеленським, пише видання.
ЄС офіційно підтвердив скликання засідання перед самітом Трампа і путіна11.08.25, 13:59 • 1992 перегляди
"Президент Трамп правий, кажучи, що росія має припинити війну проти України. Сполучені Штати мають змогу змусити росію вести серйозні переговори", - заявила Каллас напередодні зустрічі ЄС.
Однак, за її словами, "будь-яка угода між США та росією має включати Україну та ЄС, оскільки це питання безпеки як для України, так і для всієї Європи".
ЄС скликає термінову зустріч через майбутні переговори США та росії щодо України - Каллас10.08.25, 20:27 • 5972 перегляди
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також наголосив на важливості Європи, заявивши: "Європа платить за оборону України, а ми підтримуємо українську державу. Це питання екзистенційних інтересів європейської безпеки. Ми цінуємо зусилля президента Трампа, але ухвалюватимемо рішення тут, у Європі, самостійно".
"Щоб досягти справедливого миру, росії необхідно обмежити свої військові цілі", - сказав він.
Білий дім наполягає на тому, що зустріч на Алясці буде проведена для оцінки готовності путіна піти на поступки заради миру, у тому числі щодо прийняття західних гарантій безпеки для України, пише видання.
Трамп, який, як вказано, "останніми місяцями виявляє все більше нетерпіння до російського лідера", давно заявляв, що не бачить можливості припинення вогню до особистої зустрічі з путіним.
ЄС планує стратегію впливу на саміт Трампа та путіна на Алясці - Politico11.08.25, 13:03 • 8284 перегляди