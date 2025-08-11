Лидеры ЕС настаивают на консультациях с Трампом перед встречей с путиным по поводу войны в Украине - СМИ
Киев • УНН
Европейские лидеры настаивают на консультациях с Трампом, чтобы определить «красные линии» Европы перед его встречей с путиным на Аляске. Обсуждение будет касаться войны в Украине и возможного прекращения огня.
Европейские лидеры, заявляющие, что россия является экзистенциальной угрозой для их континента, настаивают на консультациях с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обозначить "красные линии" Европы до его встречи с главой кремля владимиром путиным для обсуждения войны в Украине в пятницу на Аляске, сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
Призыв к официальным консультациям - один из ожидаемых результатов экстренной виртуальной встречи министров иностранных дел ЕС, созванной в понедельник главой внешнеполитического ведомства ЕС Каей Каллас. Ожидается, что на встрече также будет выдвинуто требование к россии согласиться на прекращение огня и провести переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет издание.
ЕС официально подтвердил созыв заседания перед саммитом Трампа и Путина11.08.25, 13:59 • 1992 просмотра
"Президент Трамп прав, говоря, что россия должна прекратить войну против Украины. Соединенные Штаты имеют возможность заставить россию вести серьезные переговоры", - заявила Каллас накануне встречи ЕС.
Однако, по ее словам, "любое соглашение между США и россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности как для Украины, так и для всей Европы".
ЕС созывает срочную встречу из-за предстоящих переговоров США и россии по Украине - Каллас10.08.25, 20:27 • 5972 просмотра
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также подчеркнул важность Европы, заявив: "Европа платит за оборону Украины, а мы поддерживаем украинское государство. Это вопрос экзистенциальных интересов европейской безопасности. Мы ценим усилия президента Трампа, но будем принимать решения здесь, в Европе, самостоятельно".
"Чтобы достичь справедливого мира, россии необходимо ограничить свои военные цели", - сказал он.
Белый дом настаивает на том, что встреча на Аляске будет проведена для оценки готовности путина пойти на уступки ради мира, в том числе относительно принятия западных гарантий безопасности для Украины, пишет издание.
Трамп, который, как указано, "в последние месяцы проявляет все большее нетерпение к российскому лидеру", давно заявлял, что не видит возможности прекращения огня до личной встречи с путиным.
ЕС планирует стратегию влияния на саммит Трампа и путина на Аляске - Politico11.08.25, 13:03 • 8260 просмотров