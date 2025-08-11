$41.390.07
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
10:23 • 52362 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
09:52 • 39960 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
11 августа, 07:41 • 97068 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
11 августа, 06:00 • 111573 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 97990 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 69508 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
9 августа, 14:11 • 117932 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 206301 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 129664 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Лидеры ЕС настаивают на консультациях с Трампом перед встречей с путиным по поводу войны в Украине - СМИ

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Европейские лидеры настаивают на консультациях с Трампом, чтобы определить «красные линии» Европы перед его встречей с путиным на Аляске. Обсуждение будет касаться войны в Украине и возможного прекращения огня.

Лидеры ЕС настаивают на консультациях с Трампом перед встречей с путиным по поводу войны в Украине - СМИ

Европейские лидеры, заявляющие, что россия является экзистенциальной угрозой для их континента, настаивают на консультациях с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обозначить "красные линии" Европы до его встречи с главой кремля владимиром путиным для обсуждения войны в Украине в пятницу на Аляске, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Призыв к официальным консультациям - один из ожидаемых результатов экстренной виртуальной встречи министров иностранных дел ЕС, созванной в понедельник главой внешнеполитического ведомства ЕС Каей Каллас. Ожидается, что на встрече также будет выдвинуто требование к россии согласиться на прекращение огня и провести переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет издание.

ЕС официально подтвердил созыв заседания перед саммитом Трампа и Путина11.08.25, 13:59 • 1992 просмотра

"Президент Трамп прав, говоря, что россия должна прекратить войну против Украины. Соединенные Штаты имеют возможность заставить россию вести серьезные переговоры", - заявила Каллас накануне встречи ЕС.

Однако, по ее словам, "любое соглашение между США и россией должно включать Украину и ЕС, поскольку это вопрос безопасности как для Украины, так и для всей Европы".

ЕС созывает срочную встречу из-за предстоящих переговоров США и россии по Украине - Каллас10.08.25, 20:27 • 5972 просмотра

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также подчеркнул важность Европы, заявив: "Европа платит за оборону Украины, а мы поддерживаем украинское государство. Это вопрос экзистенциальных интересов европейской безопасности. Мы ценим усилия президента Трампа, но будем принимать решения здесь, в Европе, самостоятельно".

"Чтобы достичь справедливого мира, россии необходимо ограничить свои военные цели", - сказал он.

Белый дом настаивает на том, что встреча на Аляске будет проведена для оценки готовности путина пойти на уступки ради мира, в том числе относительно принятия западных гарантий безопасности для Украины, пишет издание.

Трамп, который, как указано, "в последние месяцы проявляет все большее нетерпение к российскому лидеру", давно заявлял, что не видит возможности прекращения огня до личной встречи с путиным.

ЕС планирует стратегию влияния на саммит Трампа и путина на Аляске - Politico11.08.25, 13:03 • 8260 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Аляска
Кайя Каллас
Хранитель
Радослав Сикорский
Белый дом
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша