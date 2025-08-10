ЕС созывает срочную встречу из-за предстоящих переговоров США и россии по Украине - Каллас
Киев • УНН
Верховный представитель ЕС Кая Каллас созывает встречу министров иностранных дел стран-членов ЕС 11 августа. Будет обсуждаться позиция по прекращению российско-украинской войны и ситуация в Секторе Газа.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас созывает в понедельник, 11 августа, встречу министров иностранных дел стран-членов ЕС. Это будет происходить на фоне приближающейся встречи лидеров США и россии, где будет обсуждаться прекращение российско-украинской войны, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Как отметила Каллас, соглашение о прекращении войны должно включать в себя позицию Украины и стран Европейского Союза, ведь речь идет о безопасности этих государств. Она добавила: США должны принудить россиян к серьезным переговорам.
Соглашение не должно создавать трамплин для дальнейшей российской агрессии против Украины, трансатлантического альянса и Европы. Работая над достижением устойчивого и справедливого мира, международное право четко утверждает: все временно оккупированные территории принадлежат Украине
Помимо Украины, во время встречи будет обсуждена проблема прекращения огня в Секторе Газа.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнули важность участия украинцев и европейцев в процессе прекращения российско-украинской войны. Об этом сообщает Times.
В то же время российский диктатор владимир путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на The Economist.