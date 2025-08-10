ЄС скликає термінову зустріч через майбутні переговори США та росії щодо України - Каллас

$41.460.00
10 серпня, 08:18 • 15571 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 60196 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 138299 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 106473 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 279090 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 157572 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 339936 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 309545 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107242 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 149938 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Радіоактивна вода з британської бази ядерних субмарин витекла в море - ЗМІ10 серпня, 08:12 • 11416 перегляди
На Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу загинули три людиниPhoto10 серпня, 09:04 • 8798 перегляди
Очільник Пентагону оприлюднив відео, на якому представники церкви, до якої він належить, виступають проти права голосу для жінокVideo10 серпня, 09:08 • 7134 перегляди
В москві заговорили про теракти на тлі майбутньої зустрічі Трампа і путіна10 серпня, 09:47 • 6762 перегляди
Озброєний чоловік захопив заручників у львівському супермаркеті "Арсен"16:48 • 5858 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo8 серпня, 14:38 • 339935 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto8 серпня, 14:30 • 218034 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 309543 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 319423 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 221412 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Кір Стармер
Джей Ді Венс
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Білий дім
Аляска
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 55323 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 138298 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 319423 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 229269 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 238559 перегляди
The Times
Економіст (журнал)
Вашингтон пост
Bild
Fox News

ЄС скликає термінову зустріч через майбутні переговори США та росії щодо України - Каллас

Київ • УНН

 • 680 перегляди

Верховна представниця ЄС Кая Каллас скликає зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 11 серпня. Обговорюватиметься позиція щодо припинення російсько-української війни та ситуація в Секторі Гази.

ЄС скликає термінову зустріч через майбутні переговори США та росії щодо України - Каллас

Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас скликає у понеділок, 11 серпня, зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Це відбуватиметься на тлі наближення зустрічі лідерів США і росії, де обговорюватиметься припинення російсько-української війни, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Як зазначила Каллас, угода про припинення війни має включати в себе позицію України і країн Європейського Союзу, адже йдеться про безпеку цих держав. Вона додала: США мають змусити росіян до серйозних переговорів.

Угода не повинна створювати трамплін для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи. Працюючи над досягненням сталого й справедливого миру, міжнародне право чітко стверджує: усі тимчасово окуповані території належать Україні

- заявила Каллас.

Крім України, під час зустрічі буде обговорена проблема припинення вогню у Секторі Гази.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануедь Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосили на важливості участі українців та європейців у процесі припинення російсько-української війни. Про це повідомляє Times.

Водночас російський диктатор володимир путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі напередодні зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, передає УНН із посиланням на The Economist.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Економіст (журнал)
Кая Каллас
The Times
Reuters
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Франція
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна