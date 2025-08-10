ЄС скликає термінову зустріч через майбутні переговори США та росії щодо України - Каллас
Київ • УНН
Верховна представниця ЄС Кая Каллас скликає зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС 11 серпня. Обговорюватиметься позиція щодо припинення російсько-української війни та ситуація в Секторі Гази.
Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас скликає у понеділок, 11 серпня, зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Це відбуватиметься на тлі наближення зустрічі лідерів США і росії, де обговорюватиметься припинення російсько-української війни, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Як зазначила Каллас, угода про припинення війни має включати в себе позицію України і країн Європейського Союзу, адже йдеться про безпеку цих держав. Вона додала: США мають змусити росіян до серйозних переговорів.
Угода не повинна створювати трамплін для подальшої російської агресії проти України, трансатлантичного альянсу та Європи. Працюючи над досягненням сталого й справедливого миру, міжнародне право чітко стверджує: усі тимчасово окуповані території належать Україні
Крім України, під час зустрічі буде обговорена проблема припинення вогню у Секторі Гази.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануедь Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосили на важливості участі українців та європейців у процесі припинення російсько-української війни. Про це повідомляє Times.
Водночас російський диктатор володимир путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі напередодні зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, передає УНН із посиланням на The Economist.