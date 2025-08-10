Напередодні саміту Трампа і путіна на Алясці, європейські чиновники висунули альтернативні пропозиції. Речник Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії підтвердив про непохитну підтримку України та її народу. Президент Макрон наголосив про важливу роль українців, та участь європейських країн.

Президент Трамп зустрінеться з очільником кремля путіним у США. Поки відомо, що це може бути без президента Зеленського, хоча мова іде про припинення війни рф в Україні.

Трамп натякав, що угода передбачатиме певний розмін територій, але вчора вранці у зверненні до нації президент України Зеленський наголосив, що українці "не віддадуть свою землю окупантові".

Зеленський здійснив низку дзвінків європейським союзникам, спілкуючись зі своїми колегами у Великій Британії, Франції, Іспанії, Фінляндії, Данії та Естонії.

Обидва лідери привітали бажання президента Трампа покласти край цій варварській війні та погодилися, що ми повинні продовжувати тиск на Путіна, щоб він припинив свою незаконну війну. Прем'єр-міністр завершив розмову, підтвердивши свою непохитну підтримку України та її народу - заявив речник сером Кіра Стармера.

Президент Франції Макрон заявив, що українців та європейців не можна виключати з переговорів.

Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку. Європейці також обов'язково будуть частиною рішення, тому що від цього залежить їхня безпека - заявив Макрон.

Times пише, що переговори начебто зосереджені на чотирьох регіонах на сході та півдні України: Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській. росія не контролює жодного з них повністю.

Очікується, що кремлівський диктатор скаже Трампу, що росія погодиться на припинення вогню, якщо Україна здасть Донецьку і Луганську області. Нібито путін готовий заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях.

Українські військові оцінюють поддібну "перспективу" наступним чином:

Олег, військовослужбовець, який отримав поранення під час бойових дій на Донбасі,заявив: "Якщо ми відмовимося від Донбасу, що завадить Путіну повернутися пізніше за ще?"

