Європейські лідери прагнуть участі в переговорах щодо України - Times

Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
9 серпня, 14:11
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 06:10
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
8 серпня, 13:00
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
8 серпня, 12:43
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов'язаним
8 серпня, 10:49
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Популярнi новини
"Дає надію на припинення конфлікту в Україні": Індія схвалює зустріч Трампа та путіна на Алясці
9 серпня, 23:20
Саміт Трампа і Путіна на Алясці нагадує повільну поразку України - CNN
10 серпня, 00:51
Київ продовжує очищати двори та вулиці від покинутих та пошкоджених авто: де залишилося найбільше
10 серпня, 01:20
кремль натякнув на історичну близькість Аляски до росії перед зустріччю Трампа та Путіна - ISW
10 серпня, 02:33
Тисячі ізраїльтян вийшли на протест через план Нетаньягу щодо Гази
04:40
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
8 серпня, 14:38
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія Кузьміних
8 серпня, 14:30
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
8 серпня, 13:00
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет
8 серпня, 11:15
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 09:00
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
9 серпня, 15:20
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
9 серпня, 13:49
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлет
8 серпня, 11:15
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світу
7 серпня, 11:02
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм
6 серпня, 10:39
Економіст (журнал)
The Times
Шахед-136
TikTok
Instagram

Європейські лідери прагнуть участі в переговорах щодо України - Times

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

Президент Франції Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Стармер наголосили на важливості участі українців та європейців у вирішенні війни рф. Це відбувається напередодні зустрічі Трампа і путіна, де обговорюватиметься припинення агресії рф в Україні.

Європейські лідери прагнуть участі в переговорах щодо України - Times

Напередодні саміту Трампа і путіна на Алясці, європейські чиновники висунули альтернативні пропозиції. Речник Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великої Британії підтвердив про непохитну підтримку України та її народу. Президент Макрон наголосив про важливу роль українців, та участь європейських країн.

Передає УНН із посиланням на Times.

Президент Трамп зустрінеться з очільником кремля путіним у США. Поки відомо, що це може бути без президента Зеленського, хоча мова іде про припинення війни рф в Україні.

Трамп натякав, що угода передбачатиме певний розмін територій, але вчора вранці у зверненні до нації президент України Зеленський наголосив, що українці "не віддадуть свою землю окупантові".

Зеленський здійснив низку дзвінків європейським союзникам, спілкуючись зі своїми колегами у Великій Британії, Франції, Іспанії, Фінляндії, Данії та Естонії.

Обидва лідери привітали бажання президента Трампа покласти край цій варварській війні та погодилися, що ми повинні продовжувати тиск на Путіна, щоб він припинив свою незаконну війну. Прем'єр-міністр завершив розмову, підтвердивши свою непохитну підтримку України та її народу

- заявив речник сером Кіра Стармера.

Президент Франції Макрон заявив, що українців та європейців не можна виключати з переговорів.

Майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу та безпеку. Європейці також обов'язково будуть частиною рішення, тому що від цього залежить їхня безпека

- заявив Макрон.

Довідка

Times пише, що переговори начебто зосереджені на чотирьох регіонах на сході та півдні України: Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській. росія не контролює жодного з них повністю.

Очікується, що кремлівський диктатор скаже Трампу, що росія погодиться на припинення вогню, якщо Україна здасть Донецьку і Луганську області. Нібито путін готовий заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях.

Українські військові оцінюють поддібну "перспективу" наступним чином:

Олег, військовослужбовець, який отримав поранення під час бойових дій на Донбасі,заявив: "Якщо ми відмовимося від Донбасу, що завадить Путіну повернутися пізніше за ще?"

Нагадаємо

  Російський диктатор володимир путін запропонував обмежене припинення вогню в повітрі та на морі напередодні зустрічі із президентом США Дональдом Трампом, передає УНН із посиланням на The Economist.  

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Кір Стармер
Економіст (журнал)
The Times
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Фінляндія
Данія
Франція
Велика Британія
Іспанія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Естонія
Україна