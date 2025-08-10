$41.460.00
Европейские лидеры стремятся к участию в переговорах по Украине - Times

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Президент Франции Макрон и премьер-министр Великобритании Стармер подчеркнули важность участия украинцев и европейцев в разрешении войны РФ. Это происходит накануне встречи Трампа и Путина, где будет обсуждаться прекращение агрессии РФ в Украине.

Европейские лидеры стремятся к участию в переговорах по Украине - Times

Накануне саммита Трампа и Путина на Аляске европейские чиновники выдвинули альтернативные предложения. Представитель Кира Стармера, премьер-министра Великобритании, подтвердил непоколебимую поддержку Украины и ее народа. Президент Макрон подчеркнул важную роль украинцев и участие европейских стран.

Передает УНН со ссылкой на Times.

Президент Трамп встретится с главой Кремля Путиным в США. Пока известно, что это может быть без президента Зеленского, хотя речь идет о прекращении войны РФ в Украине.

Трамп намекал, что соглашение будет предусматривать определенный размен территорий, но вчера утром в обращении к нации президент Украины Зеленский подчеркнул, что украинцы "не отдадут свою землю оккупанту".

Зеленский совершил ряд звонков европейским союзникам, общаясь со своими коллегами в Великобритании, Франции, Испании, Финляндии, Дании и Эстонии.

Оба лидера приветствовали желание президента Трампа положить конец этой варварской войне и согласились, что мы должны продолжать давление на Путина, чтобы он прекратил свою незаконную войну. Премьер-министр завершил разговор, подтвердив свою непоколебимую поддержку Украины и ее народа

- заявил представитель сэра Кира Стармера.

Президент Франции Макрон заявил, что украинцев и европейцев нельзя исключать из переговоров.

Будущее Украины не может быть решено без украинцев, которые уже более трех лет борются за свою свободу и безопасность. Европейцы также обязательно будут частью решения, потому что от этого зависит их безопасность

- заявил Макрон.

Справка

Times пишет, что переговоры якобы сосредоточены на четырех регионах на востоке и юге Украины: Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской. Россия не контролирует ни один из них полностью.

Ожидается, что кремлевский диктатор скажет Трампу, что Россия согласится на прекращение огня, если Украина сдаст Донецкую и Луганскую области. Якобы Путин готов заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Украинские военные оценивают подобную "перспективу" следующим образом:

Олег, военнослужащий, получивший ранения во время боевых действий на Донбассе, заявил: "Если мы откажемся от Донбасса, что помешает Путину вернуться позже за еще?"

Напомним

Российский диктатор Владимир Путин предложил ограниченное прекращение огня в воздухе и на море накануне встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает УНН со ссылкой на The Economist.

Игорь Тележников

