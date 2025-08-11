$41.390.07
ЕС официально подтвердил созыв заседания перед саммитом Трампа и Путина

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

Европейский Союз официально подтвердил проведение заседания Совета ЕС по иностранным делам 11 августа 2025 года. Встреча состоится перед переговорами между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа.

ЕС официально подтвердил созыв заседания перед саммитом Трампа и Путина

В ЕС официально подтвердили проведение заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник перед предстоящими переговорами между президентом США Дональдом Трампом и главой кремля владимиром путиным, пишет УНН со ссылкой на повестку дня на сайте Совета ЕС.

Детали

"Неформальная видеоконференция министров иностранных дел, 11 августа 2025 года", - сообщили в евроинституции.

Дополнение

Накануне Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что любое соглашение между Соединенными Штатами и россией о прекращении войны в Украине должно включать Киев и блок, и созвала экстренное заседание министров ЕС.

ЕС созывает срочную встречу из-за предстоящих переговоров США и россии по Украине - Каллас10.08.25, 20:27 • 5886 просмотров

Politico сообщало, что Совет ЕС по иностранным делам будет разрабатывать стратегию, как повлиять на результат саммита президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске "издалека".

путин и Трамп встретятся в американском штате Аляска в пятницу, 15 августа.

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
