ЄС офіційно підтвердив скликання засідання перед самітом Трампа і путіна

Київ • УНН

 • 1452 перегляди

Європейський Союз офіційно підтвердив проведення засідання Ради ЄС із закордонних справ 11 серпня 2025 року. Зустріч відбудеться перед переговорами між президентом США Дональдом Трампом та главою кремля володимиром путіним на Алясці 15 серпня.

ЄС офіційно підтвердив скликання засідання перед самітом Трампа і путіна

У ЄС офіційно підтвердили проведення засідання Ради ЄС із закордонних справ у понеділок перед майбутніми переговорами між президентом США Дональдом Трампом та главою кремля володимиром путіним, пише УНН з посиланням на порядок денний на сайті Ради ЄС.

Деталі

"Неформальна відеоконференція міністрів закордонних справ, 11 серпня 2025 року", - повідомили в євроінтитуції.

Доповнення

Напередодні Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що будь-яка угода між Сполученими Штатами та росією щодо припинення війни в Україні повинна включати Київ та блок, і скликала екстрене засідання міністрів ЄС.

ЄС скликає термінову зустріч через майбутні переговори США та росії щодо України - Каллас10.08.25, 20:27 • 5908 переглядiв

Politico повідомляло, що Рада ЄС із закордонних справ розроблятиме стратегію, як вплинути на результат саміту президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці "здалеку".

путін та Трамп зустрінуться в американському штаті Аляска в п'ятницю, 15 серпня.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна