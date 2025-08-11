ЄС офіційно підтвердив скликання засідання перед самітом Трампа і путіна
Київ • УНН
Європейський Союз офіційно підтвердив проведення засідання Ради ЄС із закордонних справ 11 серпня 2025 року. Зустріч відбудеться перед переговорами між президентом США Дональдом Трампом та главою кремля володимиром путіним на Алясці 15 серпня.
Деталі
"Неформальна відеоконференція міністрів закордонних справ, 11 серпня 2025 року", - повідомили в євроінтитуції.
Доповнення
Напередодні Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що будь-яка угода між Сполученими Штатами та росією щодо припинення війни в Україні повинна включати Київ та блок, і скликала екстрене засідання міністрів ЄС.
Politico повідомляло, що Рада ЄС із закордонних справ розроблятиме стратегію, як вплинути на результат саміту президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці "здалеку".
путін та Трамп зустрінуться в американському штаті Аляска в п'ятницю, 15 серпня.