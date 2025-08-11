$41.390.07
Ексклюзив
10:23 • 9960 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 12140 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 52177 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 79210 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 81807 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 60036 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 110056 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 193019 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 128197 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 293191 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
Теги
Автори
ЄС планує стратегію впливу на саміт Трампа та путіна на Алясці - Politico

Київ • УНН

 • 1054 перегляди

Рада ЄС із закордонних справ розроблятиме стратегію впливу на результат саміту Трампа та путіна на Алясці. ЄС не виключає Київ з будь-якої остаточної угоди, визнаючи силу США у переговорах з Росією.

ЄС планує стратегію впливу на саміт Трампа та путіна на Алясці - Politico

Рада ЄС із закордонних справ розроблятиме стратегію, як вплинути на результат саміту президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці "здалеку", з посиланням на офіційного представника ЄС повідомляє Politico, пише УНН.

Хоча офіційний представник ЄС повідомив, що не варто очікувати будь-яких гучних нових заяв, Рада із закордонних справ розроблятиме стратегію, як вплинути на результат саміту на Алясці здалеку

- ідеться у публікації.

Європейські лідери прагнуть переговорів з Трампом перед його зустріччю з путіним - Bloomberg11.08.25, 00:48 • 3094 перегляди

Як пише видання, "лідери ЄС дозволять Трампу робити те, що він хоче з путіним, до певної міри, але навіть не думають виключати Київ і континент з будь-якої остаточної угоди". Це, як зазначається, суть заяви, зробленої в неділю очільницею зовнішньої політики ЄС Каєю Каллас, яка визнала, що "США мають силу змусити росію серйозно вести переговори".

Зазначається, що посли країн ЄС у межах Coreper II були на зв'язку в неділю, напередодні екстреної віртуальної зустрічі своїх "керівників", яку Каллас скликала на 16:00 за брюссельським часом сьогодні.

ЄС скликає термінову зустріч через майбутні переговори США та росії щодо України - Каллас10.08.25, 20:27 • 5836 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Кая Каллас
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Сполучені Штати Америки
Київ