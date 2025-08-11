ЄС планує стратегію впливу на саміт Трампа та путіна на Алясці - Politico
Київ • УНН
Рада ЄС із закордонних справ розроблятиме стратегію впливу на результат саміту Трампа та путіна на Алясці. ЄС не виключає Київ з будь-якої остаточної угоди, визнаючи силу США у переговорах з Росією.
Рада ЄС із закордонних справ розроблятиме стратегію, як вплинути на результат саміту президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці "здалеку", з посиланням на офіційного представника ЄС повідомляє Politico, пише УНН.
Хоча офіційний представник ЄС повідомив, що не варто очікувати будь-яких гучних нових заяв, Рада із закордонних справ розроблятиме стратегію, як вплинути на результат саміту на Алясці здалеку
Європейські лідери прагнуть переговорів з Трампом перед його зустріччю з путіним - Bloomberg11.08.25, 00:48 • 3094 перегляди
Як пише видання, "лідери ЄС дозволять Трампу робити те, що він хоче з путіним, до певної міри, але навіть не думають виключати Київ і континент з будь-якої остаточної угоди". Це, як зазначається, суть заяви, зробленої в неділю очільницею зовнішньої політики ЄС Каєю Каллас, яка визнала, що "США мають силу змусити росію серйозно вести переговори".
Зазначається, що посли країн ЄС у межах Coreper II були на зв'язку в неділю, напередодні екстреної віртуальної зустрічі своїх "керівників", яку Каллас скликала на 16:00 за брюссельським часом сьогодні.
ЄС скликає термінову зустріч через майбутні переговори США та росії щодо України - Каллас10.08.25, 20:27 • 5836 переглядiв