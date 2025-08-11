Європейські лідери прагнуть переговорів з Трампом перед його зустріччю з путіним - Bloomberg
Київ • УНН
Європейські лідери хочуть поговорити з Дональдом Трампом до 15 серпня, коли він зустрінеться з володимиром путіним на Алясці. Це відбувається на тлі напружених дипломатичних переговорів та скликання термінової зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.
Лідери європейських країн прагнуть провести переговори з Дональдом Трампом перед зустріччю президента США з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє Bloomberg із посиланнях на неназваних "людей, знайомих з цим питанням", інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що європейські лідери хочуть поговорити з Трампом до п'ятниці, 15 серпня, коли глава Білого дому має зустрітися з путіним на Алясці.
Розмова, якщо вона матиме місце, відбудеться після напружених дипломатичних зустрічей на вихідних між американськими, українськими та європейськими чиновниками, які включали зустрічі у Великій Британії в суботу з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі
Джерела ЗМІ додали, що міністри закордонних справ ЄС мають зібратися віртуально в понеділок.
Нагадаємо
Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас скликає у понеділок, 11 серпня, зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Це відбуватиметься на тлі наближення зустрічі лідерів США і росії, де обговорюватиметься припинення російсько-української війни.
Раніше європейські лідери виступили зі спільною заявою напередодні зустрічі Трампа з путіним. Вони, зокрема, підтримали зусилля Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні та досягнення миру.
