10 серпня, 08:18 • 19294 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 69123 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 145734 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 111264 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 283152 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
8 серпня, 15:03 • 159163 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
8 серпня, 14:38 • 344005 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
8 серпня, 13:00 • 312363 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
8 серпня, 12:43 • 107415 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 150037 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Європейські лідери прагнуть переговорів з Трампом перед його зустріччю з путіним - Bloomberg

Київ • УНН

 • 234 перегляди

Європейські лідери хочуть поговорити з Дональдом Трампом до 15 серпня, коли він зустрінеться з володимиром путіним на Алясці. Це відбувається на тлі напружених дипломатичних переговорів та скликання термінової зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Європейські лідери прагнуть переговорів з Трампом перед його зустріччю з путіним - Bloomberg

Лідери європейських країн прагнуть провести переговори з Дональдом Трампом перед зустріччю президента США з російським диктатором володимиром путіним. Про це повідомляє Bloomberg із посиланнях на неназваних "людей, знайомих з цим питанням", інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що європейські лідери хочуть поговорити з Трампом до п'ятниці, 15 серпня, коли глава Білого дому має зустрітися з путіним на Алясці.

Розмова, якщо вона матиме місце, відбудеться після напружених дипломатичних зустрічей на вихідних між американськими, українськими та європейськими чиновниками, які включали зустрічі у Великій Британії в суботу з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі

- зазначає видання.

Джерела ЗМІ додали, що міністри закордонних справ ЄС мають зібратися віртуально в понеділок.

Нагадаємо

Верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас скликає у понеділок, 11 серпня, зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. Це відбуватиметься на тлі наближення зустрічі лідерів США і росії, де обговорюватиметься припинення російсько-української війни.

Раніше європейські лідери виступили зі спільною заявою напередодні зустрічі Трампа з путіним. Вони, зокрема, підтримали зусилля Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні та досягнення миру.

Рютте: Трамп на Алясці випробує путіна на готовність завершити війну в Україні, фінальної угоди не буде10.08.25, 22:08 • 3742 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Девід Леммі
Джей Ді Венс
Білий дім
Bloomberg
Дональд Трамп
Європейський Союз
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Україна