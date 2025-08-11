$41.460.00
10 августа, 08:18 • 19132 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 68538 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 145260 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 110926 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 282857 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 159030 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 343769 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 312185 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107398 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 150029 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Европейские лидеры стремятся к переговорам с Трампом перед его встречей с Путиным - Bloomberg

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Европейские лидеры хотят поговорить с Дональдом Трампом до 15 августа, когда он встретится с Владимиром Путиным на Аляске. Это происходит на фоне напряженных дипломатических переговоров и созыва срочной встречи министров иностранных дел ЕС.

Европейские лидеры стремятся к переговорам с Трампом перед его встречей с Путиным - Bloomberg

Лидеры европейских стран стремятся провести переговоры с Дональдом Трампом перед встречей президента США с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных "людей, знакомых с этим вопросом", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что европейские лидеры хотят поговорить с Трампом до пятницы, 15 августа, когда глава Белого дома должен встретиться с Путиным на Аляске.

Разговор, если он состоится, пройдет после напряженных дипломатических встреч на выходных между американскими, украинскими и европейскими чиновниками, которые включали встречи в Великобритании в субботу с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми

- отмечает издание.

Источники СМИ добавили, что министры иностранных дел ЕС должны собраться виртуально в понедельник.

Напомним

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас созывает в понедельник, 11 августа, встречу министров иностранных дел стран-членов ЕС. Это будет происходить на фоне приближающейся встречи лидеров США и России, где будет обсуждаться прекращение российско-украинской войны.

Ранее европейские лидеры выступили с совместным заявлением накануне встречи Трампа с Путиным. Они, в частности, поддержали усилия Дональда Трампа, направленные на прекращение войны в Украине и достижение мира.

Рютте: Трамп на Аляске испытает Путина на готовность завершить войну в Украине, финального соглашения не будет10.08.25, 22:08 • 3680 просмотров

Вадим Хлюдзинский

