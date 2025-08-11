Европейские лидеры стремятся к переговорам с Трампом перед его встречей с Путиным - Bloomberg
Киев • УНН
Европейские лидеры хотят поговорить с Дональдом Трампом до 15 августа, когда он встретится с Владимиром Путиным на Аляске. Это происходит на фоне напряженных дипломатических переговоров и созыва срочной встречи министров иностранных дел ЕС.
Лидеры европейских стран стремятся провести переговоры с Дональдом Трампом перед встречей президента США с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных "людей, знакомых с этим вопросом", информирует УНН.
Детали
Отмечается, что европейские лидеры хотят поговорить с Трампом до пятницы, 15 августа, когда глава Белого дома должен встретиться с Путиным на Аляске.
Разговор, если он состоится, пройдет после напряженных дипломатических встреч на выходных между американскими, украинскими и европейскими чиновниками, которые включали встречи в Великобритании в субботу с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми
Источники СМИ добавили, что министры иностранных дел ЕС должны собраться виртуально в понедельник.
Напомним
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас созывает в понедельник, 11 августа, встречу министров иностранных дел стран-членов ЕС. Это будет происходить на фоне приближающейся встречи лидеров США и России, где будет обсуждаться прекращение российско-украинской войны.
Ранее европейские лидеры выступили с совместным заявлением накануне встречи Трампа с Путиным. Они, в частности, поддержали усилия Дональда Трампа, направленные на прекращение войны в Украине и достижение мира.
