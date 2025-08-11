$41.390.07
Эксклюзив
10:23 • 2148 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 7524 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 46637 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
06:00 • 73774 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
05:15 • 77418 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 58462 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 109014 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 191342 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 127931 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 293023 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
ЕС планирует стратегию влияния на саммит Трампа и путина на Аляске - Politico

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Совет ЕС по иностранным делам будет разрабатывать стратегию влияния на исход саммита Трампа и путина на Аляске. ЕС не исключает Киев из любого окончательного соглашения, признавая силу США в переговорах с россией.

ЕС планирует стратегию влияния на саммит Трампа и путина на Аляске - Politico

Совет ЕС по иностранным делам будет разрабатывать стратегию, как повлиять на результат саммита президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске "издалека", со ссылкой на официального представителя ЕС сообщает Politico, пишет УНН.

Хотя официальный представитель ЕС сообщил, что не стоит ожидать каких-либо громких новых заявлений, Совет по иностранным делам будет разрабатывать стратегию, как повлиять на результат саммита на Аляске издалека

- говорится в публикации.

Европейские лидеры стремятся к переговорам с Трампом перед его встречей с Путиным - Bloomberg11.08.25, 00:48 • 3080 просмотров

Как пишет издание, "лидеры ЕС позволят Трампу делать то, что он хочет с путиным, до определенной степени, но даже не думают исключать Киев и континент из любого окончательного соглашения". Это, как отмечается, суть заявления, сделанного в воскресенье главой внешней политики ЕС Каей Каллас, которая признала, что "США имеют силу заставить россию серьезно вести переговоры".

Отмечается, что послы стран ЕС в рамках Coreper II были на связи в воскресенье, накануне экстренной виртуальной встречи своих "руководителей", которую Каллас созвала на 16:00 по брюссельскому времени сегодня.

ЕС созывает срочную встречу из-за предстоящих переговоров США и россии по Украине - Каллас10.08.25, 20:27 • 5820 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Кайя Каллас
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Соединённые Штаты
Киев