ЕС планирует стратегию влияния на саммит Трампа и путина на Аляске - Politico
Киев • УНН
Совет ЕС по иностранным делам будет разрабатывать стратегию влияния на исход саммита Трампа и путина на Аляске. ЕС не исключает Киев из любого окончательного соглашения, признавая силу США в переговорах с россией.
Совет ЕС по иностранным делам будет разрабатывать стратегию, как повлиять на результат саммита президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске "издалека", со ссылкой на официального представителя ЕС сообщает Politico, пишет УНН.
Хотя официальный представитель ЕС сообщил, что не стоит ожидать каких-либо громких новых заявлений, Совет по иностранным делам будет разрабатывать стратегию, как повлиять на результат саммита на Аляске издалека
Как пишет издание, "лидеры ЕС позволят Трампу делать то, что он хочет с путиным, до определенной степени, но даже не думают исключать Киев и континент из любого окончательного соглашения". Это, как отмечается, суть заявления, сделанного в воскресенье главой внешней политики ЕС Каей Каллас, которая признала, что "США имеют силу заставить россию серьезно вести переговоры".
Отмечается, что послы стран ЕС в рамках Coreper II были на связи в воскресенье, накануне экстренной виртуальной встречи своих "руководителей", которую Каллас созвала на 16:00 по брюссельскому времени сегодня.
