Україна назвала ефективні інструменти примусу путіна до серйозних перемовин

Ексклюзив
09:50 • 11348 перегляди
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30 • 12073 перегляди
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00 • 10451 перегляди
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17 • 9916 перегляди
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06 • 13159 перегляди
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
12 серпня, 05:29 • 18306 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81432 перегляди
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128443 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 179210 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 129017 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Киянин за $15-25 тисяч "знімав" чоловіків з військового обліку
"Майбутнє України має ґрунтуватися на свободі": премʼєр-міністри Великої Британії та Канади обговорили підтримку України
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Ракетний удар по навчальній базі в Україні забрав життя іноземних новобранців - NYT
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
Ексклюзив
09:50 • 11347 перегляди
Сезонні заготовки: 5 простих та смачних рецептів серпневих закруток
10 літніх квітів, пік цвітіння яких припадає на кінець серпня
Власні бренди аптек: як вони допомагають знизити ціни на ліки та зберегти якість
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 81430 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 128442 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ян Ліпавський
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Німеччина
Львів
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Роналду заручився з Родрігес: модель показала обручку з діамантом
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильстві
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихідними
Truth Social
Financial Times
Leopard 2
MIM-104 Patriot
Ґардіан

Україна назвала ефективні інструменти примусу путіна до серйозних перемовин

Київ • УНН

 • 1598 перегляди

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що підвищення ціни агресії для рф є ключовим інструментом для примусу путіна до серйозних переговорів. Україна потребує лідерства США для дієвої архітектури безпеки та усвідомлення росією марності її стратегічних цілей.

Україна назвала ефективні інструменти примусу путіна до серйозних перемовин

Серед ефективних інструментів примусу російського диктатора володимира путіна до серйозних перемовин є підвищення ціни для рф подальшого ведення агресії. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським, передає УНН.

Деталі

З найбільш ефективних інструментів примусу путіна до серйозних перемовин, а не імітації перемовин,  є підвищення ціни подальшого ведення агресії для росії. Це досягається через санкції, через нашу самодостатність, через нарощення наших оборонних спроможностей. Ми вдячні за це нашим європейським партнерам. Я все більше бачу усвідомлення й розуміння того, що відповідальність за нашу безпеку передусім в наших руках

 - сказав Сибіга.

Міністр наголосив, що Україна потребує лідерства США.

Ми потребуємо лідерства США для того, щоб ця система майбутньої архітектури безпеки була дієвою. І що важливо, щоб зупинити цю війну потрібно, щоб російська сторона чітко усвідомлювала, що вона не досягне своїх стратегічних цілей на території України, що це марно, що ця ціна подальшої агресії буде для них зростати з кожним днем

 - заявив Сибіга.

Очільник МЗС підкреслив, що рф повинна розуміти наслідки подальшого ведення агресії.

Тут важлива роль наших європейських партнерів у зміцненні України, зміцненні наших оборонних спроможностей, у зміцненні наших спроможностей виробляти зброю. Щоб умовно кажучи, атакуючи цивільні міста ворог розумів, що завдаючи масованого удару будуть наслідки для його воєнної машини, що буде відповідь української сторони

- сказав Сибіга.

Що путін хоче від Трампа на саміті на Алясці: між дипломатією і геополітикою11.08.25, 17:43 • 3316 переглядiв

Доповнення

Сибіга заявив, що росія має сказати чітке "так" для перемир’я у повітрі, на суші й на морі, що відкриє дорогу до подальших мирних перемовин для наближення справедливого миру для України.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".

Також Трамп заявляв, що зможе оцінити перспективи угоди з очільником рф володимиром путіним "протягом перших двох хвилин" зустрічі.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Ян Ліпавський
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна