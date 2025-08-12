Україна назвала ефективні інструменти примусу путіна до серйозних перемовин
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що підвищення ціни агресії для рф є ключовим інструментом для примусу путіна до серйозних переговорів. Україна потребує лідерства США для дієвої архітектури безпеки та усвідомлення росією марності її стратегічних цілей.
Серед ефективних інструментів примусу російського диктатора володимира путіна до серйозних перемовин є підвищення ціни для рф подальшого ведення агресії. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським, передає УНН.
Деталі
З найбільш ефективних інструментів примусу путіна до серйозних перемовин, а не імітації перемовин, є підвищення ціни подальшого ведення агресії для росії. Це досягається через санкції, через нашу самодостатність, через нарощення наших оборонних спроможностей. Ми вдячні за це нашим європейським партнерам. Я все більше бачу усвідомлення й розуміння того, що відповідальність за нашу безпеку передусім в наших руках
Міністр наголосив, що Україна потребує лідерства США.
Ми потребуємо лідерства США для того, щоб ця система майбутньої архітектури безпеки була дієвою. І що важливо, щоб зупинити цю війну потрібно, щоб російська сторона чітко усвідомлювала, що вона не досягне своїх стратегічних цілей на території України, що це марно, що ця ціна подальшої агресії буде для них зростати з кожним днем
Очільник МЗС підкреслив, що рф повинна розуміти наслідки подальшого ведення агресії.
Тут важлива роль наших європейських партнерів у зміцненні України, зміцненні наших оборонних спроможностей, у зміцненні наших спроможностей виробляти зброю. Щоб умовно кажучи, атакуючи цивільні міста ворог розумів, що завдаючи масованого удару будуть наслідки для його воєнної машини, що буде відповідь української сторони
Що путін хоче від Трампа на саміті на Алясці: між дипломатією і геополітикою11.08.25, 17:43 • 3316 переглядiв
Доповнення
Сибіга заявив, що росія має сказати чітке "так" для перемир’я у повітрі, на суші й на морі, що відкриє дорогу до подальших мирних перемовин для наближення справедливого миру для України.
Президент США Дональд Трамп заявив, що в мирній угоді щодо російсько-української війни варто очікувати "певний обмін територіями".
Також Трамп заявляв, що зможе оцінити перспективи угоди з очільником рф володимиром путіним "протягом перших двох хвилин" зустрічі.