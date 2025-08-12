Україна назвала ефективні інструменти примусу путіна до серйозних перемовин

Серед ефективних інструментів примусу російського диктатора володимира путіна до серйозних перемовин є підвищення ціни для рф подальшого ведення агресії. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з чеським колегою Яном Ліпавським, передає УНН.

З найбільш ефективних інструментів примусу путіна до серйозних перемовин, а не імітації перемовин, є підвищення ціни подальшого ведення агресії для росії. Це досягається через санкції, через нашу самодостатність, через нарощення наших оборонних спроможностей. Ми вдячні за це нашим європейським партнерам. Я все більше бачу усвідомлення й розуміння того, що відповідальність за нашу безпеку передусім в наших руках

Міністр наголосив, що Україна потребує лідерства США.

Ми потребуємо лідерства США для того, щоб ця система майбутньої архітектури безпеки була дієвою. І що важливо, щоб зупинити цю війну потрібно, щоб російська сторона чітко усвідомлювала, що вона не досягне своїх стратегічних цілей на території України, що це марно, що ця ціна подальшої агресії буде для них зростати з кожним днем