Трамп заявив, що визначить можливість угоди з путіним за дві хвилини
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що зможе визначити можливість угоди з володимиром путіним "протягом перших двох хвилин" зустрічі. Він також зазначив, що володимир зеленський не братиме участі в цих переговорах.
Президент США Дональд Трамп заявив, що зможе оцінити перспективи угоди з очільником рф володимиром путіним "протягом перших двох хвилин" зустрічі. Про це пише УНН із посиланням на News Sky.
Дональда Трампа запитали, чи буде Володимир Зеленський на переговорах на Алясці в п'ятницю.
Він не брав участі в них. .. Я б сказав, що він міг би поїхати, але він відвідав багато зустрічей, він був там три з половиною роки, і нічого не сталося
Також Трамп зазначив, що зможе визначити, чи можна укласти угоду, "ймовірно, протягом перших двох хвилин" його зустрічі з володимиром путіним.
Доповнення
Президент США Дональд Трамп заявив про намір зустрітися з володимиром путіним у росії цієї п'ятниці. Раніше повідомлялося про зустріч 15 серпня на Алясці для обговорення врегулювання війни рф проти України.
Водночас Трамп назвав майбутні переговори з російським диктатором "пробною зустріччю", зазначивши, що путін "хоче втрутитися" і покінчити з війною.