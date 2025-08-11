Трамп заявил, что определит возможность сделки с Путиным за две минуты
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что сможет определить возможность сделки с Владимиром Путиным «в течение первых двух минут» встречи. Он также отметил, что Владимир Зеленский не будет участвовать в этих переговорах.
Президент США Дональд Трамп заявил, что сможет оценить перспективы соглашения с главой РФ Владимиром Путиным "в течение первых двух минут" встречи. Об этом пишет УНН со ссылкой на News Sky.
Дональда Трампа спросили, будет ли Владимир Зеленский на переговорах на Аляске в пятницу.
Он не участвовал в них. .. Я бы сказал, что он мог бы поехать, но он посетил много встреч, он был там три с половиной года, и ничего не произошло
Также Трамп отметил, что сможет определить, можно ли заключить соглашение, "вероятно, в течение первых двух минут" его встречи с Владимиром Путиным.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным в России в эту пятницу. Ранее сообщалось о встрече 15 августа на Аляске для обсуждения урегулирования войны РФ против Украины.
В то же время Трамп назвал предстоящие переговоры с российским диктатором "пробной встречей", отметив, что Путин "хочет вмешаться" и покончить с войной.