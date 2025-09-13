ЕС готовит новые правила для более строгого ограничения выдачи виз россиянам - Politico

ЕС готовит новые правила для стран-членов, чтобы строже ограничить выдачу виз россиянам после многих лет давления со стороны восточных соседей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

Новые рекомендации Еврокомиссии, которые должны быть опубликованы в конце года, предусматривают более строгие критерии для выдачи виз россиянам. Чиновники отмечают, что документ не будет обязательным для стран-членов, а предоставит лишь общие руководящие принципы.

В 2024 году более полумиллиона россиян получили шенгенские визы, что значительно меньше довоенного уровня в 2019 году, когда было выдано более 4 млн.

Еврокомиссия также акцентирует внимание на рисках безопасности. Частично новые руководящие принципы будут сосредоточены на решении новых проблем, связанных с угрозами безопасности, при этом оставляя за национальными правительствами право принимать решения.

Представители стран-соседей России, таких как Латвия и Чехия, активно лоббируют единый подход в ЕС по ограничению виз. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что российские дипломаты злоупотребляют свободой передвижения для организации диверсионных операций.

Это ненужное преимущество, которое мы предоставляем российскому режиму, и им злоупотребляют для облегчения диверсионных операций - сказал министр.

В то же время представители российской оппозиции, включая Юлию Навальную, призывают ЕС не наказывать обычных граждан, а направлять ограничения на олигархов, силовиков и пропагандистов режима.

