Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 15966 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 14394 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 24244 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 32312 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 30759 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 28704 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 23198 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
12 сентября, 08:46 • 32401 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
12 сентября, 08:16 • 20383 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
ЕС готовит новые правила для более строгого ограничения выдачи виз россиянам - Politico

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Еврокомиссия готовит новые рекомендации для стран-членов относительно более строгого ограничения выдачи виз россиянам. Документ предусматривает более строгие критерии, но не будет обязательным, оставляя решение за национальными правительствами.

ЕС готовит новые правила для более строгого ограничения выдачи виз россиянам - Politico

ЕС готовит новые правила для стран-членов, чтобы строже ограничить выдачу виз россиянам после многих лет давления со стороны восточных соседей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Politico.

Подробности

Новые рекомендации Еврокомиссии, которые должны быть опубликованы в конце года, предусматривают более строгие критерии для выдачи виз россиянам. Чиновники отмечают, что документ не будет обязательным для стран-членов, а предоставит лишь общие руководящие принципы.

В 2024 году более полумиллиона россиян получили шенгенские визы, что значительно меньше довоенного уровня в 2019 году, когда было выдано более 4 млн.

Еврокомиссия также акцентирует внимание на рисках безопасности. Частично новые руководящие принципы будут сосредоточены на решении новых проблем, связанных с угрозами безопасности, при этом оставляя за национальными правительствами право принимать решения.

Представители стран-соседей России, таких как Латвия и Чехия, активно лоббируют единый подход в ЕС по ограничению виз. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что российские дипломаты злоупотребляют свободой передвижения для организации диверсионных операций.

Это ненужное преимущество, которое мы предоставляем российскому режиму, и им злоупотребляют для облегчения диверсионных операций

- сказал министр.

В то же время представители российской оппозиции, включая Юлию Навальную, призывают ЕС не наказывать обычных граждан, а направлять ограничения на олигархов, силовиков и пропагандистов режима.

"Пакет санкций должен только усиливаться": Литва остается непоколебимой в отношении санкций против Беларуси13.09.25, 02:23 • 372 просмотра

Вероника Марченко

Война в УкраинеПолитика
Европейская комиссия
Латвия
Ян Липавский
Европейский Союз
Чешская Республика