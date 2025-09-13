$41.310.10
"Пакет санкций должен только усиливаться": Литва остается непоколебимой в отношении санкций против Беларуси

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Назначенный премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о непоколебимости Вильнюса в вопросе санкций против Беларуси. Это происходит после освобождения Беларусью 52 политзаключенных и снятия США санкций с авиакомпании "Белавиа", что вызвало дискуссии о возможном давлении Вашингтона.

Назначенная премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Вильнюс останется непоколебимым в вопросе санкций против Беларуси. Об этом пишет УНН со ссылкой на литовское издание LRT.lt

Если мы не пойдем дальше и не будем оказывать давление по поводу санкций и жесткого подхода к агрессору, будет плохо. Возможно, США давят, но, думаю, мы здесь непоколебимы

- заявила Ругинене.

Заявление прозвучало после того, как Беларусь освободила 52 политических заключенных, а США вскоре объявили о снятии санкций с авиакомпании "Белавиа". Это вызвало дискуссии о возможном давлении Вашингтона на Литву, в частности относительно возобновления транзита белорусских удобрений через Клайпедский порт.

По данным издания, транзит грузов "Беларуськалия" через Литву в Клайпедский порт был прекращен 1 февраля 2022 года. Тогда правительство подтвердило, что договор между Литовскими железными дорогами и "Беларуськалием", действующий до конца 2023 года, не соответствует интересам безопасности страны.

Ругинене, в свою очередь, твердо придерживается своей позиции и не согласна со смягчением санкций против России и Беларуси.

Я просто считаю, что пакет санкций должен только усиливаться, и мы должны делать еще больше 

- добавила премьер.

Напомним

11 сентября стало известно, что власти Беларуси освободили более 50 заключенных, имеющих гражданства разных стран. В частности, это граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии, Франции и Литвы. По их освобождению велись переговоры с режимом Лукашенко с участием делегации США.

Соединенные Штаты хотят вернуть свое посольство в минске - спецпредставитель США11.09.25, 15:25

Вероника Марченко

