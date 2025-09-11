Соединенные Штаты хотят вернуть свое посольство в минске - спецпредставитель США

Спецпредставитель США Джон Коул заявил, что Вашингтон стремится восстановить дипломатическое присутствие в минске и развивать экономические отношения с беларусью. Для этого Америка планирует вернуть свое посольство в минск, пишет УНН со ссылкой на белорусские "СМИ".

Нынешние отношения между беларусью и США Коул назвал "хорошими, но не прекрасными".

Чтобы эти отношения дальше нормализовать, улучшить, мы хотим вернуть наше посольство в минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля, чтобы наши отношения нормализовать окончательно

По их утверждениям, Коул не назвал конкретных дат возвращения посольства, потому что это пока обсуждается.

Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно возвращается. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим полный состав посольства иметь здесь. И мы будем работать над этим