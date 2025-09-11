$41.210.09
12:15
рф атаковала Польшу, чтобы Украине не передали новые системы ПВО накануне зимы - Зеленский
Эксклюзив
12:15
Рост заболеваемости COVID-19: в Минздраве рассказали, вернется ли в Украину масочный режим
11:02
НБУ снова сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Эксклюзив
09:51
Министр финансов Марченко прокомментировал подготовку Госбюджета-2026
Эксклюзив
09:16
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
11 сентября, 05:01
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Соединенные Штаты хотят вернуть свое посольство в минске - спецпредставитель США

Киев • УНН

 • 164 просмотра

США планируют вернуть свое посольство в минск, чтобы восстановить дипломатическое присутствие и развивать экономические отношения с беларусью. Спецпредставитель Джон Коул отметил, что сроки возвращения посольства обсуждаются.

Соединенные Штаты хотят вернуть свое посольство в минске - спецпредставитель США

Спецпредставитель США Джон Коул заявил, что Вашингтон стремится восстановить дипломатическое присутствие в минске и развивать экономические отношения с беларусью. Для этого Америка планирует вернуть свое посольство в минск, пишет УНН со ссылкой на белорусские "СМИ".

Детали

Нынешние отношения между беларусью и США Коул назвал "хорошими, но не прекрасными".

Чтобы эти отношения дальше нормализовать, улучшить, мы хотим вернуть наше посольство в минск. Мы хотим, чтобы между нашими странами развивались экономические отношения, развивалась торговля, чтобы наши отношения нормализовать окончательно

- цитируют Коула белорусские "СМИ".

По их утверждениям, Коул не назвал конкретных дат возвращения посольства, потому что это пока обсуждается.

Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно возвращается. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим полный состав посольства иметь здесь. И мы будем работать над этим

- добавил Коул.

Алена Уткина

ПолитикаНовости Мира
Беларусь
Вашингтон
Соединённые Штаты