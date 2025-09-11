США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа"

Представитель президента США Джон Коул заявил об отмене санкций против "Белавиа" во время встречи с президентом беларуси александром лукашенко. По его словам, решение принял президент Америки Дональд Трамп и оно уже согласовано всеми ключевыми ведомствами США, пишет УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Хочу совершенно официально сейчас здесь заявить, что мы сняли санкции с "Белавиа". Это официально. У меня была встреча с Президентом Трампом, в которой участвовало еще несколько десятков человек. Это решение было принято Президентом, который сказал: "Сделайте это немедленно". В отношении "Белавиа". Сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми отдельными министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. И Госдепартамент, и Министерство торговли, и Министерство финансов, и другие организации, которые в этом задействованы. Это решение принято - цитируют они Коула.

Напомним

Ранее УНН писал, что александр лукашенко заявил, что не будет освобождать политзаключенных, несмотря на обещание Дональду Трампу. Он ссылается на мнение общества и отсутствие поддержки по освобождению "бандитов".

Как сказал диктатор, в стране есть специальная комиссия, которая уполномочена рассматривать соответствующие запросы от осужденных, но конкретные решения остаются лично за главой государства.