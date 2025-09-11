США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа"

$41.210.09
48.240.05
11:02 • 2076 перегляди
НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Ексклюзив
09:51 • 7022 перегляди
Міністр фінансів Марченко прокоментував підготовку Держбюджету-2026
Ексклюзив
09:16 • 10328 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 16410 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
11 вересня, 05:01 • 36433 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 43981 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 96195 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
10 вересня, 13:15 • 50574 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47895 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43779 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Ворог проводить рейди на ТОТ й шукає тих, хто допомагає Силам оборони11 вересня, 02:43 • 7794 перегляди
Мерц про вторгнення дронів рф у Польщу: свідома провокація кремля11 вересня, 03:46 • 20563 перегляди
Атака дронів на Україну 11 вересня: ППО знищила 62 ворожі БПЛАPhoto06:42 • 14135 перегляди
Вторгнення російських БПЛА у повітряний простір Польщі: Варшава скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН07:22 • 14447 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 7430 перегляди
Публікації
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 3548 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства11 вересня, 05:01 • 36445 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністюPhoto
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 96206 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 86641 перегляди
"Нам просто вимкнули рубильник": співзасновниця "Конкорда" Юлія Сосєдка розповіла, як Нацбанк вирішив вивести банк з ринку10 вересня, 09:29 • 65783 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Денис Шмигаль
Андрій Пишний
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Польща
Білорусь
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
УНН Lite
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11:11 • 3548 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом07:32 • 7644 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 26398 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 90928 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 82096 перегляди
США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа"

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Представник президента США Джон Коул заявив про скасування санкцій проти "Белавіа" під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Рішення ухвалив Дональд Трамп, його вже погодили всі ключові відомства США.

США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа"

Представник президента США Джон Коул заявив про скасування санкцій проти "Белавіа" під час зустрічі з президентом білорусі олександром лукашенком. За його словами, рішення ухвалив президент Америки Дональд Трамп і воно вже погоджене всіма ключовими відомствами США, пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Хочу зовсім офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з "Белавіа". Це офіційно. У мене була зустріч з Президентом Трампом, в якій брали участь ще кілька десятків людей. Це рішення було прийнято Президентом, який сказав: "Зробіть це негайно". У відношенні "Белавіа". Зараз це рішення, яке вже затверджено, прийнято всіма окремими міністерствами та відомствами, які залучені до цієї роботи. І Держдепартамент, і Міністерство торгівлі, і Міністерство фінансів, і інші організації, які в цьому залучені. Це рішення прийнято 

- цитують вони Коула.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що олександр лукашенко заявив, що не звільнятиме політв'язнів, попри обіцянку Дональду Трампу. Він посилається на думку суспільства та відсутність підтримки щодо звільнення "бандитів".

Як сказав диктатор, в країні є спеціальна комісія, яка уповноважена розглядати відповідні запити від засуджених, але конкретні рішення залишаються особисто за главою держави.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Міністерство торгівлі США
Міністерство фінансів США
Державний департамент США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки