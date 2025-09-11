США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа"

Представник президента США Джон Коул заявив про скасування санкцій проти "Белавіа" під час зустрічі з президентом білорусі олександром лукашенком. За його словами, рішення ухвалив президент Америки Дональд Трамп і воно вже погоджене всіма ключовими відомствами США, пише УНН із посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Хочу зовсім офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з "Белавіа". Це офіційно. У мене була зустріч з Президентом Трампом, в якій брали участь ще кілька десятків людей. Це рішення було прийнято Президентом, який сказав: "Зробіть це негайно". У відношенні "Белавіа". Зараз це рішення, яке вже затверджено, прийнято всіма окремими міністерствами та відомствами, які залучені до цієї роботи. І Держдепартамент, і Міністерство торгівлі, і Міністерство фінансів, і інші організації, які в цьому залучені. Це рішення прийнято - цитують вони Коула.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що олександр лукашенко заявив, що не звільнятиме політв'язнів, попри обіцянку Дональду Трампу. Він посилається на думку суспільства та відсутність підтримки щодо звільнення "бандитів".

Як сказав диктатор, в країні є спеціальна комісія, яка уповноважена розглядати відповідні запити від засуджених, але конкретні рішення залишаються особисто за главою держави.