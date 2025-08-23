"Бандитів випускати не будемо": лукашенко відмовився виконувати обіцянку Трампу щодо звільнення політв'язнів

білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що не буде виконувати обіцянку, дану президенту США Дональду Трампу, та звільняти політв'язнів. Про це повідомляє БЕЛТА, інформує УНН.

Деталі

За словами лукашенка, це було однією з тем його телефонної розмови з Трампом, "але дуже коротко". Як сказав диктатор, в країні є спеціальна комісія, яка уповноважена розглядати відповідні запити від засуджених, але конкретні рішення залишаються особисто за главою держави, при цьому важливий чинник при ухваленні таких рішень - як це сприймуть люди.

Я особливо не хвилююся за рейтинг, але мені небайдуже, що скаже моє суспільство про мої дії. Ось звільнили 16 людей - не всі однозначно це сприйняли, хоча всієї повноти інформації не мають - сказав лукашенко.

Він уточнив, що спочатку пропозиція йшла від США, ніхто в білорусі не пропонував звільнення ув'язнених на будь-яких умовах. Було помиловано 16 осіб, одна з яких тепер "наводить шухер" у середовищі втікачів, перебуваючи в Литві.

"Хочете півтори чи дві тисячі (як вони там вважають)? Забирайте до себе, везіть їх туди. Розраховувати на те, що ми бандитів випустимо, які палили, підривали, і вони це визнають? Ми їх випустимо, а вони знову проти нас будуть війну вести? Тут мене суспільство не підтримає", - резюмував білоруський диктатор.

Нагадаємо

Раніше білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що путін не просив його вислати на допомогу рф у війні проти України білоруські війська, адже це спричинило б набагато більше проблем. Зокрема виникла б необхідність контролю за довгим кордоном рб та України.

