лукашенко пояснив, чому білорусь не відправить війська в Україну

Київ • УНН

 • 1264 перегляди

олександр лукашенко заявив, що путін не просив білорусь про військову допомогу, оскільки це створило б більше проблем. Він зазначив, що білорусь має довгий кордон з Україною, який було б складно контролювати.

лукашенко пояснив, чому білорусь не відправить війська в Україну

білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що путін не просив його вислати на допомогу рф у війні проти України білоруські війська, адже це спричинило б набагато більше проблем. Зокрема виникла б необхідність контролю за довгим кордоном рб та України, пише УНН із посиланням на інтерв'ю білоруського диктатора.

Деталі

На запитання чи просив путін вислати на допомогу росії білоруські війська, лукашенко відповів, що ні, бо це б спровокувало набагато більше проблем.

Ніколи. Чому? росія чудово розуміє, що якщо ми вв'яжемося у цю війну відкрито, ми більше матимемо проблем. У нас 1500 км кордону. Там у них скільки? 900 км - вони воюють, і ще 1500. росія розуміє, що нам буде складно цей кордон утримати з урахуванням того, що не лише українці проти нас будуть на 1500 км воювати, це буде привід введення в Україну натовських військ 

- сказав білоруський "президент".

Він також порівняв рб із Північною Кореєю, заявивши, що КНДР немає чого хвилюватися, відправляючи свої війська, адже вони знаходяться далеко і можуть почуватися у більшій безпеці.

Тому це не Північна Корея, це далеко, поки туди долетить. Це 20 хвилин над самої міжконтинентальної ракети треба летіти. А тут 2 хвилини

 - пояснив лукашенко своє занепокоєння.

"Трамп правильно робить, що нагинає Європу" - лукашенко під час розмови з путіним08.08.25, 15:03 • 2052 перегляди

Альона Уткіна

ВійнаПолітикаНовини Світу
Білорусь
НАТО
Північна Корея
Україна