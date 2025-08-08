лукашенко пояснив, чому білорусь не відправить війська в Україну
Київ • УНН
білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що путін не просив його вислати на допомогу рф у війні проти України білоруські війська, адже це спричинило б набагато більше проблем. Зокрема виникла б необхідність контролю за довгим кордоном рб та України, пише УНН із посиланням на інтерв'ю білоруського диктатора.
Деталі
На запитання чи просив путін вислати на допомогу росії білоруські війська, лукашенко відповів, що ні, бо це б спровокувало набагато більше проблем.
Ніколи. Чому? росія чудово розуміє, що якщо ми вв'яжемося у цю війну відкрито, ми більше матимемо проблем. У нас 1500 км кордону. Там у них скільки? 900 км - вони воюють, і ще 1500. росія розуміє, що нам буде складно цей кордон утримати з урахуванням того, що не лише українці проти нас будуть на 1500 км воювати, це буде привід введення в Україну натовських військ
Він також порівняв рб із Північною Кореєю, заявивши, що КНДР немає чого хвилюватися, відправляючи свої війська, адже вони знаходяться далеко і можуть почуватися у більшій безпеці.
Тому це не Північна Корея, це далеко, поки туди долетить. Це 20 хвилин над самої міжконтинентальної ракети треба летіти. А тут 2 хвилини
