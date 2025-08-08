$41.460.15
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
лукашенко пояснил, почему беларусь не отправит войска в Украину

Киев • УНН

 • 802 просмотра

александр лукашенко заявил, что путин не просил беларусь о военной помощи, поскольку это создало бы больше проблем. Он отметил, что беларусь имеет длинную границу с Украиной, которую было бы сложно контролировать.

лукашенко пояснил, почему беларусь не отправит войска в Украину

Белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что путин не просил его отправить на помощь рф в войне против Украины белорусские войска, ведь это повлекло бы гораздо больше проблем. В частности, возникла бы необходимость контроля за длинной границей рб и Украины, пишет УНН со ссылкой на интервью белорусского диктатора.

Подробности

На вопрос, просил ли путин отправить на помощь россии белорусские войска, лукашенко ответил, что нет, потому что это спровоцировало бы гораздо больше проблем.

Никогда. Почему? россия прекрасно понимает, что если мы ввяжемся в эту войну открыто, у нас будет больше проблем. У нас 1500 км границы. Там у них сколько? 900 км – они воюют, и еще 1500. россия понимает, что нам будет сложно эту границу удержать с учетом того, что не только украинцы против нас будут на 1500 км воевать, это будет повод ввода в Украину натовских войск 

- сказал белорусский "президент".

Он также сравнил рб с Северной Кореей, заявив, что КНДР нечего волноваться, отправляя свои войска, ведь они находятся далеко и могут чувствовать себя в большей безопасности.

Поэтому это не Северная Корея, это далеко, пока туда долетит. Это 20 минут над самой межконтинентальной ракетой надо лететь. А здесь 2 минуты

 - объяснил лукашенко свое беспокойство.

"Трамп правильно делает, что нагибает Европу" - лукашенко во время разговора с путиным08.08.2025, 15:03 • 1960 просмотров

Алена Уткина

ВойнаполитикаНовости Мира
Беларусь
НАТО
Северная Корея
Украина