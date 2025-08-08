лукашенко пояснил, почему беларусь не отправит войска в Украину

Белорусский диктатор александр лукашенко заявил, что путин не просил его отправить на помощь рф в войне против Украины белорусские войска, ведь это повлекло бы гораздо больше проблем. В частности, возникла бы необходимость контроля за длинной границей рб и Украины, пишет УНН со ссылкой на интервью белорусского диктатора.

На вопрос, просил ли путин отправить на помощь россии белорусские войска, лукашенко ответил, что нет, потому что это спровоцировало бы гораздо больше проблем.

Никогда. Почему? россия прекрасно понимает, что если мы ввяжемся в эту войну открыто, у нас будет больше проблем. У нас 1500 км границы. Там у них сколько? 900 км – они воюют, и еще 1500. россия понимает, что нам будет сложно эту границу удержать с учетом того, что не только украинцы против нас будут на 1500 км воевать, это будет повод ввода в Украину натовских войск

Он также сравнил рб с Северной Кореей, заявив, что КНДР нечего волноваться, отправляя свои войска, ведь они находятся далеко и могут чувствовать себя в большей безопасности.

Поэтому это не Северная Корея, это далеко, пока туда долетит. Это 20 минут над самой межконтинентальной ракетой надо лететь. А здесь 2 минуты