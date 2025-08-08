$41.460.15
"Трамп правильно делает, что нагибает Европу" - лукашенко во время разговора с путиным

Киев • УНН

 • 806 просмотра

александр лукашенко во время разговора с владимиром путиным заявил, что Дональд Трамп правильно "нагибает Европу" и предложил минск для переговоров между россией, Украиной и США. Он также подчеркнул, что россия не проиграет в Украине.

"Трамп правильно делает, что нагибает Европу" - лукашенко во время разговора с путиным

российский и белорусский диктаторы владимир путин и александр лукашенко провели разговор. Об этом сообщают российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Во время телефонного разговора белорусский диктатор заявил, что президент США Дональд Трамп "правильно делает, что нагибает Европу".

Также он заявил о "готовности провести переговоры" между россией, Украиной и США в минске и пригласил Трампа, Зеленского и путина в беларусь.

В то же время белорусский диктатор заявил, что "россия не проиграет в Украине, потому что их поражение слишком дорого будет стоить всем".

Напомним

Ранее УНН сообщал, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина может состояться уже в следующий понедельник. Местом для встречи рассматривается Рим.

Также в Службе внешней разведки Украины сообщили, что в беларуси разработали проект нового закона, который расширяет полномочия армии в мирное время для контроля над обществом и подавления протестов.

Евгений Устименко

политикаНовости Мира
Беларусь
Рим
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина