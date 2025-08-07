У Службі зовнішньої розвідки заявили, що лукашенко готує армію до придушення протестів
Київ • УНН
У білорусі розробили законопроєкт, що розширює повноваження армії в мирний час для контролю над суспільством та придушення протестів. Зміни також передбачають розширене трактування підстав для введення воєнного стану.
Білоруський режим готується радикально змінити характер використання армії всередині країни, розширивши її повноваження не лише в умовах війни, а й у мирний час. Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, у білорусі розробили проєкт нового закону "Про внесення змін до законів з питань забезпечення військової безпеки і оборони", який суттєво трансформує національну систему безпеки з акцентом на силовий компонент, передає УНН.
Деталі
За інформацією зовнішньої розвідки, ключовою метою змін є посилення ролі армії в утриманні контролю над суспільством і придушенні потенційних протестів. Якщо раніше оборонна політика білорусі включала політичні, правові й соціально-економічні заходи, то тепер пріоритет надається збройному захисту, що має забезпечити "мир на умовах, які відповідають національним інтересам".
Серед найнебезпечніших новацій – формалізація ролі армії в мирний час. Військові можуть бути офіційно залучені до:
- запобігання внутрішнім збройним конфліктам;
- інформаційної боротьби в інтересах держави;
- придушення внутрішніх криз;
- реагування на події в союзних країнах;
- протидії прикордонним провокаціям.
Також закон передбачає розширене трактування підстав для введення воєнного стану – тепер це можливо не лише у разі нападу на білорусь, а й на Союзну державу або будь-яку країну-члена ОДКБ.
Розвідка наголошує, що такі ініціативи вказують на посилення авторитарного контролю в білорусі та готують армію до активної участі в придушенні опозиції та невдоволених громадян. Цей крок може бути реакцією на ймовірні внутрішні виклики та спроби мобілізувати білоруське військо як додатковий інструмент впливу в регіоні.
Нагадаємо
Міноборони білорусі пропонує зміни до закону про воєнний стан, розширюючи перелік умов для його запровадження. Серед них – замах чи смерть президента, а також удари ЗСУ по військових об'єктах у росії.