Ексклюзив
12:15 • 21881 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 26217 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
09:40 • 55782 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
09:15 • 73541 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 61355 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 41133 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 43792 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 55658 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 55664 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 119617 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
У Службі зовнішньої розвідки заявили, що лукашенко готує армію до придушення протестів

Київ • УНН

 • 1060 перегляди

У білорусі розробили законопроєкт, що розширює повноваження армії в мирний час для контролю над суспільством та придушення протестів. Зміни також передбачають розширене трактування підстав для введення воєнного стану.

У Службі зовнішньої розвідки заявили, що лукашенко готує армію до придушення протестів

Білоруський режим готується радикально змінити характер використання армії всередині країни, розширивши її повноваження не лише в умовах війни, а й у мирний час. Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, у білорусі розробили проєкт нового закону "Про внесення змін до законів з питань забезпечення військової безпеки і оборони", який суттєво трансформує національну систему безпеки з акцентом на силовий компонент, передає УНН.

Деталі

За інформацією зовнішньої розвідки, ключовою метою змін є посилення ролі армії в утриманні контролю над суспільством і придушенні потенційних протестів. Якщо раніше оборонна політика білорусі включала політичні, правові й соціально-економічні заходи, то тепер пріоритет надається збройному захисту, що має забезпечити "мир на умовах, які відповідають національним інтересам".

Серед найнебезпечніших новацій – формалізація ролі армії в мирний час. Військові можуть бути офіційно залучені до:

  • запобігання внутрішнім збройним конфліктам;
    • інформаційної боротьби в інтересах держави;
      • придушення внутрішніх криз;
        • реагування на події в союзних країнах;
          • протидії прикордонним провокаціям.

            Також закон передбачає розширене трактування підстав для введення воєнного стану – тепер це можливо не лише у разі нападу на білорусь, а й на Союзну державу або будь-яку країну-члена ОДКБ.

            Розвідка наголошує, що такі ініціативи вказують на посилення авторитарного контролю в білорусі та готують армію до активної участі в придушенні опозиції та невдоволених громадян. Цей крок може бути реакцією на ймовірні внутрішні виклики та спроби мобілізувати білоруське військо як додатковий інструмент впливу в регіоні.

            Нагадаємо

            Міноборони білорусі пропонує зміни до закону про воєнний стан, розширюючи перелік умов для його запровадження. Серед них – замах чи смерть президента, а також удари ЗСУ по військових об'єктах у росії.

            Лілія Подоляк

            ПолітикаНовини Світу
            Білорусь
            Україна