У білорусі смерть лукашенка вважатимуть військовою загрозою: міноборони пропонує нові підстави для воєнного стану
Київ • УНН
Міноборони білорусі пропонує зміни до закону про воєнний стан, розширюючи перелік умов для його запровадження. Серед них – замах чи смерть президента, а також удари ЗСУ по військових об'єктах у росії.
міноборони білорусі підготувало зміни до закону про воєнний стан, серед підстав для його запровадження — смерть олександра лукашенка, замах на нього та навіть удари ЗСУ по військових об’єктах у росії.
Про це повідомляє rfi, пише УНН.
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У білорусі планують розширити перелік умов, за яких у країні можуть запровадити воєнний стан. Як повідомляє пресслужба міноборони, законопроєкт "приводить у відповідність до Воєнної доктрини" список загроз, які вважатимуть підставою для введення надзвичайних заходів.
Серед так званих "внутрішніх військових загроз" пропонують визначити створення незаконних збройних формувань, збройні конфлікти між групами населення за політичними чи іншими ознаками, а також замах на життя президента або його смерть.
Державні медіа білорусі прямо пояснюють:
у разі такого сценарію влада зможе негайно запровадити надзвичайний чи воєнний стан, аби "запобігти захопленню влади".
Це дозволить білоруській армії втручатися у внутрішню ситуацію під приводом "нейтралізації військової загрози".
Серед зовнішніх загроз, що також можуть стати причиною введення воєнного стану, названі:
- перетин кордону збройними формуваннями (наприклад, полком імені Кастуся Калиновського у складі ЗСУ);
- розгортання іноземних військ біля кордонів;
- удари по військових об’єктах у росії;
- розміщення зброї масового ураження в сусідніх країнах.
Поправки вже подані урядом до парламенту білорусі. З огляду на відсутність відкритих дискусій у білоруському законодавчому органі, експерти прогнозують їхнє швидке ухвалення.
лукашенко готує чистку МЗС: дипломатів замінять на лояльніших - зовнішня розвідка03.08.25, 11:37 • 4431 перегляд