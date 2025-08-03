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лукашенко готує чистку МЗС: дипломатів замінять на лояльніших - зовнішня розвідка

Київ • УНН

 • 84 перегляди

У білорусі очікується заміна частини дипломатів на лояльніших осіб після наради керівників дипмісій. Це пов'язано з падінням експорту та негативним торговельним сальдо, що перевищило $770 млн за січень-травень 2025 року.

лукашенко готує чистку МЗС: дипломатів замінять на лояльніших - зовнішня розвідка

У білорусі найближчим часом очікується заміна частини дипломатів на більш лояльних і керованих осіб. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки, пише УНН.

Деталі

У Мінську вперше з 2021 року відбулася нарада керівників білоруських дипломатичних місій.

Формальна мета – адаптація зовнішньої політики до умов нестабільності на міжнародних ринках. Фактична – пошук шляхів економічного виживання під санкційним тиском

- йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, лукашенко поставив чітке завдання: зовнішньополітична служба має приносити економічну віддачу.

"Економіка шкутильгає, з експортом проблеми", – визнав він під час виступу.

За підсумками січня-травня 2025 року, загальний експорт товарів і послуг виріс лише на 0,4% р/р, тоді як імпорт зріс на 3,3%. Торговельне сальдо знову пішло в мінус і вже перевищило $770 млн, що майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Ключовий тягар – саме товари. Їх експорт зменшився на 3,1%, тоді як імпорт зріс на 2%. Навіть на головному ринку – російському – білоруська промисловість втрачає позиції. Постачання машинобудівної продукції до РФ (включно з тракторами, комбайнами та легковими авто) знизилось на $320 млн лише за п’ять місяців.

Попри економічні складнощі, лукашенко продовжує використовувати дипломатію як інструмент зовнішньополітичного маневру. Мінськ намагається переконати Захід у провалі санкційної політики та одночасно натякає на можливість звільнення політичних в’язнів в обмін на поступки.

Водночас москва залишається головним політичним і економічним пріоритетом Мінська. Проте навіть тісні зв’язки з кремлем не рятують від структурних дисбалансів: білоруські товари витісняються з ключових ринків – як у ЄС, так і в Африці й Азії. Причина – вторинні санкції, що зачепили торгівлю добривами, металом і сталлю.

За даними СЗРУ, у найближчій перспективі очікується заміна частини дипломатів на більш лояльних і керованих осіб. Це підкреслює, що для лукашенка МЗС – не зовнішньополітичний інструмент, а менеджерська структура, завдання якої – підтримати економіку в умовах ізоляції.

“Ми всі пам’ятаємо 2022 рік”: Буданов відповів, чи готовий лукашенко відкрити росіянам коридор до України02.08.25, 17:04 • 27121 перегляд

Ольга Розгон

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