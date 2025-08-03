лукашенко готовит чистку МИД: дипломатов заменят на более лояльных – внешняя разведка

В беларуси в ближайшее время ожидается замена части дипломатов на более лояльных и управляемых лиц. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

В Минске впервые с 2021 года состоялось совещание руководителей белорусских дипломатических миссий.

Формальная цель – адаптация внешней политики к условиям нестабильности на международных рынках. Фактическая – поиск путей экономического выживания под санкционным давлением - говорится в сообщении.

По информации разведки, лукашенко поставил четкую задачу: внешнеполитическая служба должна приносить экономическую отдачу.

"Экономика хромает, с экспортом проблемы", – признал он во время выступления.

По итогам января-мая 2025 года, общий экспорт товаров и услуг вырос лишь на 0,4% г/г, тогда как импорт вырос на 3,3%. Торговое сальдо снова ушло в минус и уже превысило $770 млн, что почти вчетверо больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Ключевое бремя – именно товары. Их экспорт уменьшился на 3,1%, тогда как импорт вырос на 2%. Даже на главном рынке – российском – белорусская промышленность теряет позиции. Поставки машиностроительной продукции в РФ (включая тракторы, комбайны и легковые авто) снизились на $320 млн только за пять месяцев.

Несмотря на экономические сложности, лукашенко продолжает использовать дипломатию как инструмент внешнеполитического маневра. Минск пытается убедить Запад в провале санкционной политики и одновременно намекает на возможность освобождения политических заключенных в обмен на уступки.

В то же время москва остается главным политическим и экономическим приоритетом Минска. Однако даже тесные связи с кремлем не спасают от структурных дисбалансов: белорусские товары вытесняются с ключевых рынков – как в ЕС, так и в Африке и Азии. Причина – вторичные санкции, затронувшие торговлю удобрениями, металлом и сталью.

По данным СВРУ, в ближайшей перспективе ожидается замена части дипломатов на более лояльных и управляемых лиц. Это подчеркивает, что для Лукашенко МИД – не внешнеполитический инструмент, а менеджерская структура, задача которой – поддержать экономику в условиях изоляции.

"Мы все помним 2022 год": Буданов ответил, готов ли лукашенко открыть россиянам коридор в Украину