"Мы все помним 2022 год": Буданов ответил, готов ли лукашенко открыть россиянам коридор в Украину
Киев • УНН
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что диктатор беларуси пока не согласится предоставить россиянам коридор в Украину. Однако он напомнил о событиях 2022 года, призвав быть готовыми к чему угодно.
Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сейчас категорически не согласится открыть россиянам коридор в Украину, однако не стоит забывать о событиях 2022 года. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью "Мосейчук+", передает УНН.
Детали
Трудный вопрос. Сейчас он категорически на это не соглашается и не согласится. Сейчас. В конце концов, мы все помним 22-й год, когда произошло то, что все видели. И мы просто должны быть сильными и готовыми к чему угодно. Тогда с нами не будет неожиданностей. Это от нас зависит все
Напомним
На фоне полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины правительство республики беларусь ускоряет запуск производств, связанных с беспилотниками, электроникой двойного назначения и прицельной техникой.