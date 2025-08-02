"Мы все помним 2022 год": Буданов ответил, готов ли лукашенко открыть россиянам коридор в Украину

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко сейчас категорически не согласится открыть россиянам коридор в Украину, однако не стоит забывать о событиях 2022 года. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью "Мосейчук+", передает УНН.

Трудный вопрос. Сейчас он категорически на это не соглашается и не согласится. Сейчас. В конце концов, мы все помним 22-й год, когда произошло то, что все видели. И мы просто должны быть сильными и готовыми к чему угодно. Тогда с нами не будет неожиданностей. Это от нас зависит все