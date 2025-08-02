“Ми всі пам’ятаємо 2022 рік”: Буданов відповів, чи готовий лукашенко відкрити росіянам коридор до України

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зарах категорично не погодиться відкрити росіянам коридор до України, проте не варто забувати про події 2022 року. Про це заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв’ю "Мосейчук+", передає УНН.

Деталі

Важке питання. Зараз він категорично на це не погоджується і не погодиться. Зараз. Зрештою, ми всі пам'ятаємо 22-й рік, коли сталося те, що всі бачили. І ми просто маємо бути сильними і готовими до будь-чого. Тоді з нами не буде несподіванок. Це від нас залежить все - сказав Буданов.

Нагадаємо

На тлі повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України уряд республіки білорусь пришвидшує запуск виробництв, пов'язаних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою.