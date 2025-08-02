“Ми всі пам’ятаємо 2022 рік”: Буданов відповів, чи готовий лукашенко відкрити росіянам коридор до України
Київ • УНН
Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що диктатор білорусі наразі не погодиться надати росіянам коридор до України. Проте він нагадав про події 2022 року, закликавши бути готовими до будь-чого.
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зарах категорично не погодиться відкрити росіянам коридор до України, проте не варто забувати про події 2022 року. Про це заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв’ю "Мосейчук+", передає УНН.
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Важке питання. Зараз він категорично на це не погоджується і не погодиться. Зараз. Зрештою, ми всі пам'ятаємо 22-й рік, коли сталося те, що всі бачили. І ми просто маємо бути сильними і готовими до будь-чого. Тоді з нами не буде несподіванок. Це від нас залежить все
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