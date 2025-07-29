білорусь прискорює виробництво безпілотників та електроніки подвійного призначення - СЗР

На тлі повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України уряд республіки білорусь пришвидшує запуск виробництв, пов'язаних із безпілотниками, електронікою подвійного призначення та прицільною технікою. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

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За даними української розвідки, завод із виробництва композитних елементів для БПЛА, створений на базі НПЦ багатоцільових безпілотних комплексів працює на повну потужність.

Аналогічна ситуація спостерігається на "Зеніт-БелОМО". Там розгортається виробництво прицільних та автокомпонентів, орієнтованих на внутрішній ринок і партнерів з країн Співдружності Незалежних Держав.

Водночас на підприємстві "Інтеграл" триває розширення виробничих потужностей для випуску електроніки подвійного призначення. Зокрема, йдеться про мікросхеми, які росія може використовувати для систем наведення в ракетах Х-101.

Новий цех мають ввести в експлуатацію в грудні, а у 2026-му - довести до номінального рівня виробництва - заявили в СЗР.

Нагадаємо

У ніч на 29 липня у столиці білорусі впав невідомий безпілотний літальний апарат після впливу засобів радіоелектронної боротьби. Як повідомили білоруським ЗМІ місцеві жителі, спочатку БПЛА врізався в будинок, потім впав на авто та вибухнув.

Також УНН з посиланням на СБУ повідомляв про затримання жителя Волині, який був завербований білоруським кдб і шпигував на користь сусідньої держави, що є сателітом росії.