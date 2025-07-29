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беларусь ускоряет производство беспилотников и электроники двойного назначения - СВР

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Правительство беларуси ускоряет запуск производств, связанных с беспилотниками, электроникой двойного назначения и прицельной техникой. Это происходит на фоне полномасштабной вооруженной агрессии рф против Украины, о чем сообщила Служба внешней разведки Украины.

беларусь ускоряет производство беспилотников и электроники двойного назначения - СВР

На фоне полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины правительство республики беларусь ускоряет запуск производств, связанных с беспилотниками, электроникой двойного назначения и прицельной техникой. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

По данным украинской разведки, завод по производству композитных элементов для БПЛА, созданный на базе НПЦ многоцелевых беспилотных комплексов, работает на полную мощность.

Аналогичная ситуация наблюдается на "Зенит-БелОМО". Там разворачивается производство прицельных и автокомпонентов, ориентированных на внутренний рынок и партнеров из стран Содружества Независимых Государств.

В то же время на предприятии "Интеграл" продолжается расширение производственных мощностей для выпуска электроники двойного назначения. В частности, речь идет о микросхемах, которые россия может использовать для систем наведения в ракетах Х-101.

Новый цех должны ввести в эксплуатацию в декабре, а в 2026-м - довести до номинального уровня производства

- заявили в СВР.

Напомним

В ночь на 29 июля в столице беларуси упал неизвестный беспилотный летательный аппарат после воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Как сообщили белорусским СМИ местные жители, сначала БПЛА врезался в дом, затем упал на авто и взорвался.

Также УНН со ссылкой на СБУ сообщал о задержании жителя Волыни, который был завербован белорусским кгб и шпионил в пользу соседнего государства, являющегося сателлитом россии.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ВойнаполитикаНовости МираТехнологии
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Служба внешней разведки Украины
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