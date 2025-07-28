Волиняну загрожує довічне увʼязнення за шпигунство на користь білоруського кдб - СБУ
Київ • УНН
24-річний житель Волині був завербований через анонімні канали в Telegram для співпраці з білоруськими спецслужбами. Він передавав дані про укріплення та переміщення українських військ, за що йому загрожує довічне ув'язнення.
24-річний житель Волині шукав "легкий заробіток" та зливав ворогу дані про укріплення та переміщення українських військ біля північного кордону. Його завербували через анонімні канали в Телеграм задля співпраці з білоруськими спецслужбами. Про це повідомили в Службі безпеки України, передає УНН.
Контррозвідка СБУ провела успішну спецоперацію на Волині, затримавши чоловіка, який погодився співпрацювати з білоруською спецслужбою після вербування через анонімні канали у месенджерах.
Серед його основних завдань - фіксація розташування блокпостів та укріпрайонів Сил оборони України, спостереження за військовими ешелонами та позначення фортифікацій на картах. Зібрані дані він передавав кураторам через зашифрований чат у Telegram.
Під час обшуку вилучено телефон з доказами контактів з білоруським агентом, особу якого вже встановлено. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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