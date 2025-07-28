Волиняну загрожує довічне увʼязнення за шпигунство на користь білоруського кдб - СБУ

$41.780.01
48.980.12
ukenru
ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
09:50 • 1108 перегляди
ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
Ексклюзив
09:46 • 3888 перегляди
У Кривому Розі 18-річний хлопець зґвалтував неповнолітню: поліція повідомила про підозру
Ексклюзив
09:11 • 5480 перегляди
Отримання Україною газу з Азербайджаном новим маршрутом: експерт оцінив подію та розповів про перспективи
Ексклюзив
08:08 • 11477 перегляди
Усиновлення дітей в Україні: голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання озвучила виклики
06:09 • 17562 перегляди
Невідомий БПЛА з білорусі залетів у повітряний простір Литви поблизу Вільнюса
27 липня, 14:42 • 59446 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись
Ексклюзив
27 липня, 10:16 • 97149 перегляди
Астрологічний прогноз на 28 липня - 3 серпня: Ретроградний Меркурій та Місяць у Скорпіоні
27 липня, 06:57 • 70911 перегляди
Трамп втрачає терпець через відсутність кроків путіна щодо припинення війни - Рубіо
26 липня, 17:25 • 67348 перегляди
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
26 липня, 06:52 • 71453 перегляди
Україна розраховує на €12,5 млрд підтримки ЄС на тлі повідомлень про скорочення траншу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
96%
745мм
Популярнi новини
Нардепа Рущишина провели в останню путь на Львівщині28 липня, 00:38 • 32910 перегляди
Торговельна угода ЄС та США: Мерц дав оцінку домовленостям28 липня, 01:42 • 5760 перегляди
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до восьми, серед них дитина28 липня, 02:03 • 29079 перегляди
Кропивницький пережив нічну атаку дронів: що відомо28 липня, 02:32 • 33209 перегляди
Ракетний удар росії по Україні 28 липня: Польщі довелося підняти винищувачі28 липня, 03:03 • 45953 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 223022 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 154595 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 198168 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 168334 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 188292 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Андрюс Кубілюс
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Кропивницький
Стокгольм
Реклама
УНН Lite
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 59446 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 32478 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 34934 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 32332 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 32438 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
Starlink
КАБ-250
The New York Times

Волиняну загрожує довічне увʼязнення за шпигунство на користь білоруського кдб - СБУ

Київ • УНН

 • 1306 перегляди

24-річний житель Волині був завербований через анонімні канали в Telegram для співпраці з білоруськими спецслужбами. Він передавав дані про укріплення та переміщення українських військ, за що йому загрожує довічне ув'язнення.

Волиняну загрожує довічне увʼязнення за шпигунство на користь білоруського кдб - СБУ

24-річний житель Волині шукав "легкий заробіток" та зливав ворогу дані про укріплення та переміщення українських військ біля північного кордону. Його завербували через анонімні канали в Телеграм задля співпраці з білоруськими спецслужбами. Про це повідомили в Службі безпеки України, передає УНН.

Контррозвідка СБУ провела успішну спецоперацію на Волині, затримавши чоловіка, який погодився співпрацювати з білоруською спецслужбою після вербування через анонімні канали у месенджерах.

Серед його основних завдань - фіксація розташування блокпостів та укріпрайонів Сил оборони України, спостереження за військовими ешелонами та позначення фортифікацій на картах. Зібрані дані він передавав кураторам через зашифрований чат у Telegram.

Під час обшуку вилучено телефон з доказами контактів з білоруським агентом, особу якого вже встановлено. Наразі фігуранту повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Прикордонник із Сумщини отримав 5 років в'язниці за злив даних про ЗСУ та продаж боєприпасів25.07.25, 05:49 • 3567 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаКримінал та НП
Telegram
Білорусь
Волинська область
Служба безпеки України
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9