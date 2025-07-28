Волынянину грозит пожизненное заключение за шпионаж в пользу белорусского кгб - СБУ
Киев • УНН
24-летний житель Волыни был завербован через анонимные каналы в Telegram для сотрудничества с белорусскими спецслужбами. Он передавал данные об укреплениях и перемещениях украинских войск, за что ему грозит пожизненное заключение.
24-летний житель Волыни искал "легкий заработок" и сливал врагу данные об укреплениях и перемещениях украинских войск у северной границы. Его завербовали через анонимные каналы в Телеграм для сотрудничества с белорусскими спецслужбами. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает УНН.
Контрразведка СБУ провела успешную спецоперацию на Волыни, задержав мужчину, который согласился сотрудничать с белорусской спецслужбой после вербовки через анонимные каналы в мессенджерах.
Среди его основных задач - фиксация расположения блокпостов и укрепрайонов Сил обороны Украины, наблюдение за военными эшелонами и обозначение фортификаций на картах. Собранные данные он передавал кураторам через зашифрованный чат в Telegram.
Во время обыска изъят телефон с доказательствами контактов с белорусским агентом, личность которого уже установлена. В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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