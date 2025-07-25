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Пограничник из Сумской области получил 5 лет тюрьмы за слив данных о ВСУ и продажу боеприпасов

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Глуховский горрайонный суд приговорил пограничника к 5 годам заключения за распространение информации о расположении воинских подразделений и продажу боеприпасов. Он передавал маршруты патрулирования, расположение ВСУ и безопасные места пересечения границы, а также продал 480 патронов и три гранаты Ф-1.

Пограничник из Сумской области получил 5 лет тюрьмы за слив данных о ВСУ и продажу боеприпасов

Глуховский горрайонный суд Сумской области по материалам Государственного бюро расследований (ГБР) признал виновным пограничника из Сумщины, который сливал информацию о расположении воинских подразделений и продавал боеприпасы. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение ГБР.

Детали

Отмечается, что в ходе досудебного расследования следователи ГБР во взаимодействии с СБУ и Госпогранслужбой установили, что фигурант предложил другим лицам содействие в перемещении грузов.

Он передавал заказчикам маршруты патрулирования пограничников, расположение подразделений ВСУ и "безопасные" места пересечения государственной границы. Советовал "клиентам" использовать для "разведки" дроны, а в нештатных ситуациях - предоставлял им пароли для идентификации перед военными

- говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения 40 тыс. грн за обозначение на карте конкретных позиций пограничных нарядов и неблокированных участков границы. Также пограничник продал местному жителю 480 патронов и три гранаты типа Ф-1 за 20 тыс. грн. Покупатель планировал использовать боеприпасы для "самозащиты" во время реализации товаров широкого потребления и переправки контрабанды через границу с РФ.

В мае этого года обвинительный акт в отношении пограничника был направлен в суд, который признал его виновным в распространении информации о расположении ВСУ и других военных формирований (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины), сбыте боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины), получении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 368 УК Украины)

- рассказали в ГБР.

Там уточнили, что по совокупности уголовных правонарушений злоумышленник приговорен к 5 годам лишения свободы.

Напомним

Пограничнику из Харькова сообщено о подозрении за продажу автомобилей, которые благотворительные фонды завозили в Украину для нужд ВСУ. Его задержали во время продажи трех авто за 13,5 тыс. долларов, а дома обнаружили арсенал оружия.

Задержали высокопоставленного чиновника Гостаможслужбы и заблокировали сделки в приграничных областях: в Украине провели масштабную спецоперацию09.07.25, 17:13 • 1748 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧП
Государственная пограничная служба Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
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