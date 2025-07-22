Торгував гуманітарними автомобілями, ввезеними для потреб ЗСУ: у Харкові затримали прикордонника

Прикордоннику з Харкова, який продав легкові автомобілі, які благодійні фонди завозили в Україну для потреб ЗСУ, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

За наявною інформацією, транспортні засоби ввозились в нашу країну через благодійні фонди як гуманітарна допомога. Втім, замість передачі авто підрозділам ЗСУ, їх "привласнював" фігурант. В інтернеті він підшукував клієнтів, яким пропонував придбати автомобілі.

Правоохоронці затримали зловмисника "на гарячому" під час продажу 3-х автомобілів, за які він отримав від покупця 13,5 тис. дол.

У прикордонника було вилучено документи на авто, що підтверджують факт їх ввезення в Україну як гуманітарну допомогу. Крім того, за місцем проживання він зберігав цілий арсенал зброї та боєприпасів, серед яких: автомати, гранати, пістолет, тисячі набоїв різного калібру.

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Наразі встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетними до торгівлі гуманітарними автомобілями.

Додамо

Прикордоннику повідомлено про підозру за продаж предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років.

Також вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 КК України).