Привласнили понад 1,6 млн грн пожертв для ЗСУ: прокуратура Сумщини повідомила про підозру шахраям

Прокуратура Сумщини повідомила про підозру чотирьом особам за привласнення понад 1,6 млн грн благодійних пожертв для ЗСУ. Для шахрайства зловмисники спеціально створили благодійний фонд. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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Прокурори спільно зі слідчими ГУНП в Сумській області викрили чотирьох сумчан, які збирали благодійні внески нібито для потреб ЗСУ та постраждалих від війни.

Проте благодійні внески в розмірі 1,6 млн гривень до адресатів так і не дійшли. Шахраї витратили їх на власні потреби.

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Усім особам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 КК України - незаконне використання з метою отримання прибутку благодійних пожертв.

Готується клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів.

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