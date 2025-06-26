Присвоили более 1,6 млн грн пожертвований для ВСУ: прокуратура Сумщины сообщила о подозрении мошенникам

Прокуратура Сумской области сообщила о подозрении четырем лицам за присвоение более 1,6 млн грн благотворительных пожертвований для ВСУ. Для мошенничества злоумышленники специально создали благотворительный фонд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Прокуроры совместно со следователями ГУНП в Сумской области разоблачили четырех сумчан, которые собирали благотворительные взносы якобы для нужд ВСУ и пострадавших от войны.

Однако благотворительные взносы в размере 1,6 млн гривен до адресатов так и не дошли. Мошенники потратили их на собственные нужды.

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Всем лицам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины - незаконное использование с целью получения прибыли благотворительных пожертвований.

Готовится ходатайство в суд об избрании им мер пресечения.

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