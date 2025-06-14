В Киеве разоблачили мошенников, которые требовали $200 тысяч за бесплатные РЭБ для ВСУ

В Киеве правоохранители задержали двух граждан, которые требовали у представителей иностранной компании 200 тысяч долларов США за содействие в допуске средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) к испытаниям для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ссылкой Офис Генерального прокурора.

Детали

Отмечается, что в Киеве двое граждан, прикрываясь якобы личными связями с представителями Министерства обороны Украины, создавали искусственные препятствия при поставках автомобилей, оснащенных системами радиолокационной электронной борьбы (РЭБ) для Сил обороны.

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении двум гражданам по фактам препятствования законной деятельности ВСУ и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 и ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины) - говорится в заметке.

Подозреваемые заверили представителей производителя, что имеют влиятельные связи в Министерстве обороны Украины, и за 200 тыс долларов США помогут избежать препятствий при проведении испытаний РЭБов.

После передачи оговоренной суммы оба подозреваемых были задержаны правоохранителями.

Сейчас им избраны меры пресечения.

Стоит отметить, что автомобили передавались Украине на безвозмездной основе. Они изготавливались частной иностранной компанией, а оплату за них осуществляли международные партнеры. В случае удачного применения РЭБов в боевых условиях в Украине, компания-производитель получила бы новые заказы - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляется Службой безопасности Украины.

Напомним

В Украине продолжается масштабная спецоперация Нацполиции по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Проводится более 500 обысков для повышения безопасности.

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