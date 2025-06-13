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По Україні масштабна спецоперація проти нелегальної зброї: понад 500 обшуків

Київ • УНН

 • 1256 перегляди

В Україні триває масштабна спецоперація Нацполіції по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Проводиться понад 500 обшуків для підвищення безпеки.

По Україні масштабна спецоперація проти нелегальної зброї: понад 500 обшуків

По Україні поліція влаштувала масштабну спецоперацію проти нелегальних зброї та боєприпасів з понад 500 обшуками, повідомили у Нацполіції у п'ятницю, пише УНН.

Нацполіція проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію по боротьбі з незаконним обігом зброї та боєприпасів: триває понад 500 обшуків

- повідомили у поліції у соцмережах.

Вказані дії, за даними поліції, "спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу".

Операція проходить у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та іншими правоохоронними органами.

Деталі обіцяють після завершення усіх слідчих дій.

По Україні масштабна спецоперація: понад 200 обшуків націлені на наркобізнес13.05.25, 09:26 • 2638 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
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