По Украине масштабная спецоперация против нелегального оружия: более 500 обысков
Киев • УНН
В Украине продолжается масштабная спецоперация Нацполиции по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Проводится более 500 обысков для повышения безопасности.
По Украине полиция устроила масштабную спецоперацию против нелегального оружия и боеприпасов с более чем 500 обысками, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.
Нацполиция проводит масштабную общегосударственную спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов: продолжается более 500 обысков
Указанные действия, по данным полиции, "направлены на повышение уровня безопасности в обществе, предотвращение преступлений, связанных с использованием нелегального оружия, а также его незаконного оборота".
Операция проходит во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и другими правоохранительными органами.
Детали обещают после завершения всех следственных действий.
По Украине масштабная спецоперация: более 200 обысков нацелены на наркобизнес13.05.25, 09:26 • 2638 просмотров