По Украине масштабная спецоперация против нелегального оружия: более 500 обысков

По Украине полиция устроила масштабную спецоперацию против нелегального оружия и боеприпасов с более чем 500 обысками, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.

Нацполиция проводит масштабную общегосударственную спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов: продолжается более 500 обысков - сообщили в полиции в соцсетях.

Указанные действия, по данным полиции, "направлены на повышение уровня безопасности в обществе, предотвращение преступлений, связанных с использованием нелегального оружия, а также его незаконного оборота".

Операция проходит во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и другими правоохранительными органами.

Детали обещают после завершения всех следственных действий.

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