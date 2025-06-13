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По Украине масштабная спецоперация против нелегального оружия: более 500 обысков

Киев • УНН

 • 848 просмотра

В Украине продолжается масштабная спецоперация Нацполиции по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Проводится более 500 обысков для повышения безопасности.

По Украине масштабная спецоперация против нелегального оружия: более 500 обысков

По Украине полиция устроила масштабную спецоперацию против нелегального оружия и боеприпасов с более чем 500 обысками, сообщили в Нацполиции в пятницу, пишет УНН.

Нацполиция проводит масштабную общегосударственную спецоперацию по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов: продолжается более 500 обысков

- сообщили в полиции в соцсетях.

Указанные действия, по данным полиции, "направлены на повышение уровня безопасности в обществе, предотвращение преступлений, связанных с использованием нелегального оружия, а также его незаконного оборота".

Операция проходит во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и другими правоохранительными органами.

Детали обещают после завершения всех следственных действий.

По Украине масштабная спецоперация: более 200 обысков нацелены на наркобизнес13.05.25, 09:26 • 2638 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
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