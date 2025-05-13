По Украине масштабная спецоперация: более 200 обысков нацелены на наркобизнес
Киев • УНН
Нацполиция проводит масштабную спецоперацию, ликвидируя нарколаборатории и документируя факты изготовления и сбыта наркотиков в крупных объемах по всей стране. Обыски продолжаются.
По Украине проводят более 200 обысков для ликвидации наркобизнеса. Правоохранители документируют производство и сбыт наркотиков, ликвидируя нарколаборатории. Об этом сообщили в Национальной полиции во вторник в соцсетях, пишет УНН.
Нацполиция проводит более 200 обысков в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в Украине
Полицейские, как указано, документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в промышленных масштабах, а также ликвидируют нарколаборатории и склады по фасовке "товара", среди которого альфа-PVP, амфетамин и мефедрон.
Информацию о результатах обещают позже.
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