По Украине масштабная спецоперация: более 200 обысков нацелены на наркобизнес

По Украине проводят более 200 обысков для ликвидации наркобизнеса. Правоохранители документируют производство и сбыт наркотиков, ликвидируя нарколаборатории. Об этом сообщили в Национальной полиции во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Нацполиция проводит более 200 обысков в рамках спецоперации по ликвидации наркобизнеса в Украине - сообщили в полиции.

Полицейские, как указано, документируют факты изготовления и сбыта наркотиков в промышленных масштабах, а также ликвидируют нарколаборатории и склады по фасовке "товара", среди которого альфа-PVP, амфетамин и мефедрон.

Информацию о результатах обещают позже.

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