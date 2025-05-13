По Україні масштабна спецоперація: понад 200 обшуків націлені на наркобізнес

По Україні проводять понад 200 обшуків для ліквідації наркобізнесу. Правоохоронці документують виробництво та збут наркотиків, ліквідовуючи нарколабораторії. Про це повідомили у Національній поліції у вівторок у соцмережах, пише УНН.

Нацполіція проводить понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні - повідомили у поліції.

Поліцейські, як вказано, документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування "товару", серед якого альфа-PVP, амфетамін та мефедрон.

Інформацію про результати обіцяють згодом.

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