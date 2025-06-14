У Києві викрили шахраїв, які вимагали $200 тисяч за безкоштовні РЕБ для ЗСУ

У Києві правоохоронці затримали двох громадян, які вимагали у представників іноземної компанії 200 тисяч доларів США за сприяння у допуску засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) до випробувань для потреб Збройних Сил України. Про це інформує УНН з посиланням Офіс Генерального прокурора.

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Зазначається, що у Києві двоє громадян, прикриваючись нібито особистими зв’язками з представниками Міністерства оборони України, створювали штучні перешкоди під час поставок автомобілів споряджених системами радіолокаційної електронної боротьби (РЕБ) для Сил оборони.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру двом громадянам за фактами перешкоджання законній діяльності ЗСУ та одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України) - йдеться у дописі.

Підозрювані запевнили представників виробника, що мають впливові звʼязки у Міністерстві оборони України, та за 200 тис доларів США допоможуть уникнути перешкод під час проведення випробувань РЕБів.

Після передачі обумовленої суми обох підозрюваних затримали правоохоронці.

Наразі їм обрані запобіжні заходи.

Варто зауважити, що автомобілі передавались Україні на безоплатній основі. Вони виготовлялись приватною іноземною компанією, а оплату за них здійснювали міжнародні партнери. У випадку вдалого застосування РЕБів у бойових умовах в Україні, компанія-виробник отримала б нові замовлення - повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюється Службою безпеки України.

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